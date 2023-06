DAX Wochenausblick: Verschnaufpause nach Rekordhoch möglich

In der neuen Handelswoche könnten Anleger zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Nach den Notenbanksitzungen der Fed und EZB sowie neuen US-Inflationsdaten zeigten sich Anleger zuletzt in Feierlaune. Am Freitag konnte das heimische Börsenbarometer auf ein Rekordlevel bei über 16.427 Punkten klettern. Vor dem Hintergrund ambitionierter Kurshöhen steigt jedoch auch das Potenzial von Rücksetzern.

Börsenpforten bleiben am Montag in New York geschlossen

Am Montag könnte es zunächst ruhiger zugehen, zumal die Börsenpforten in New York feiertagsbedingt geschlossen bleiben. Die jüngsten Gewinnmitnahmen dürften durch die mauen US-Vorgaben begründet sein. Am Freitag hatten sich die Fed-Direktoren Christopher Waller und Thomas Barkin für weitere Zinsschritte ausgesprochen, was zulasten der US-Indizes ging.

Auch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank haben in der vergangenen Woche auf ihren Sitzungen weitere Zinserhöhungen signalisiert. Dass der Preisdruck in den USA allerdings stärker gesunken ist als erwartet, nährte zuletzt die Hoffnungen auf eine in Zukunft behutsame Geldpolitik. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent und damit deutlich weniger stark als im Monat zuvor (4,9 Prozent).