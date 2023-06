EQS-Adhoc: Deutsche Post AG ändert den Namen des Konzerns in ‚DHL Group‘

EQS-Ad-hoc: Deutsche Post AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Deutsche Post AG ändert den Namen des Konzerns in ‚DHL Group‘



19.06.2023 / 16:05 CET/CEST

Der Vorstand der Deutsche Post AG hat heute entschieden, den Konzern ab dem 01. Juli 2023 unter dem Namen ‚DHL Group‘ zu führen. Dieser neue Konzernname repräsentiert die Transformation, die die Gruppe in den vergangenen Jahren erlebt hat und spiegelt die anhaltende Internationalisierung der Gruppe wider. Bereits heute werden über 90% des Umsatzes der Gruppe unter der Marke DHL, einschließlich DHL Paket in Deutschland, erwirtschaftet.

Der neue Konzernname hat keine Auswirkungen auf den Namen der börsennotierten Konzernobergesellschaft, der unverändert ‚Deutsche Post AG‘ bleibt. Das Börsenkürzel, das derzeit noch ‚DPW‘ lautet wird in ‚DHL‘ geändert, um so das weltweite Geschäftsportfolio der Gruppe im Finanzmarkt besser aufzuzeigen, und die starke DHL Markenbekanntschaft zu nutzen.

Im Zuge der Umbenennung des Konzerns wird auch der Name des Unternehmensbereiches ‚DHL eCommerce Solutions‘ vereinfacht, er lautet künftig ‚DHL eCommerce‘. Alle übrigen DHL Unternehmensbereiche sowie Post und Paket Deutschland werden unter ihren derzeitigen Namen weiterbetrieben.



