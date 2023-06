Gewerkschaft DJV warnt vor Jobabbau bei Axel Springer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Gewerkschaft DJV warnt vor umfangreichen Stellenstreichungen bei der Kernmarke "Bild" des Medienkonzerns Axel Springer.

Der Deutsche Journalisten-Verband forderte das Management unter Berufung auf Medienberichte auf, von einem Jobabbau bei dem Boulevard-Blatt und Bild TV Abstand zu nehmen. "Wenn (Konzernchef) Mathias Döpfner die Milchkuh des Konzerns schlachten will, ist das nicht nur unsozial gegenüber den Beschäftigten, sondern wirtschaftlich extrem dumm", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall am Montag. Wenn Stellenstreichungen wirklich unvermeidbar seien, dürfe es keine Kündigungen geben. "In einem so großen und breit aufgestellten Medienkonzern müssen den betroffenen Beschäftigten alternative Arbeitsplätze angeboten werden." Ein Springer-Sprecher lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Springer baut "Bild" und "Welt" in Richtung "digital only" um und will mittelfristig keine gedruckten Zeitungen mehr herstellen. Bis 2025 will der Verlag hier rund 100 Millionen Euro sparen - durch geringere Kosten etwa beim Personal und mehr Umsatz. Döpfner, der auch ein Großaktionär bei Springer ist, hatte Ende Februar angekündigt: "In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben." Im Umfeld des Unternehmens hieß es zuletzt, Ziel sei es, über Freiwilligenprogramme mehrere hundert Jobs abzubauen und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Dies gelte für "Bild", "Welt", die Verwaltung und den Bereich Technik. Ein Teil der Freiwilligenprogramme sei abgeschlossen.

Das "Handelsblatt" hatte berichtet, dass der Konzern die "Bild"-Belegschaft am Montag über Details zur künftigen Ausrichtung informieren wolle. Demnach soll die Regionalberichterstattung verändert werden und Bild TV weiter schrumpfen. Betroffen seien Beschäftigte in dreistelliger Höhe, berichtete das Blatt unter Berufung auf Unternehmenskreise.

