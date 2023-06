INTEL - Was geht denn hier ab?

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 36,370 $ (Nasdaq)

Die Intel-Aktie fiel im Rahmen einer größeren Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 24,59 USD im Oktober 2022 zurück. Dort startete eine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens.

Anfang April 2023 scheiterte die Aktie an einem mittelfristigen log. 38,2 %-Retracement bei 33,72 USD und setzte noch einmal deutlich zurück. Seit 26. Mai zieht der Aktienkurs wieder deutlich an. In der letzten Woche kam es zu einem dynamischen Ausbruch über das Retracement. Die Aktie bildete eine sehr lange weiße Wochenkerze aus. Intel kündigte zuletzt mehrere große Investitionen an. Mein Kollege Oliver Baron beschäftigte sich heute Morgen in seinem Artikel „INTEL investiert wie verrückt“ genauer damit.

Damit notiert der Wert nur noch knapp unter einem Abwärtsgap vom 29. Juli 2022 zwischen 37,69 USD und 39,04 USD. In diesem Gap verläuft auch der Abwärtstrend seit April 2021. Von mittel- bis langfristig großer Bedeutung ist auch die Zone zwischen 42,04 und 42,76 USD.

Rally ja, aber…

Der Rallyschub. vor allem aus der letzten Woche. ist sehr dynamisch und sollte nicht allein bleiben. Eine Fortsetzung der Rally ist also möglich. Erstes Ziel ist der Bereich um 39,04 USD, später kann der Wert gen 42,04-42,76 USD ansteigen. Für eine große und längerfristige Rally muss die Intel-Aktie aber auch diesen Widerstandsbereich durchbrechen. Bisher deutet einiges auf einen Test dieses Bereichs hin. Aber ob auch ein Ausbruch gelingen kann, ist ungewiss.

Sollte die Aktie per Wochenschlusskurs unter 33,72 USD zurückfallen, würde der Aufwärtsimpuls abgewürgt werden. In diesem Fall könnte es sogar zu Abgaben in Richtung 24,87-24,59 USD kommen.

Fazit: Die Aktie befindet sich in einer Rally. Ob das eine kurz- oder mittelfristige Rally wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Hat die Konsolidierung begonnen?

Intel-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)