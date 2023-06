Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Ukraine-Gegenoffensive

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Ukraine-Gegenoffensive:

"Die Ukrainer kämpften von Anfang an mit weniger Feuerkraft und fast ohne Luftwaffe. Mit diesen Defiziten gehen sie auch in ihre neue Offensive, trotz aller Militärhilfe. Die nordatlantische Öffentlichkeit sollte ihre Erwartungen in einem realistischen Rahmen halten. Die ukrainischen Soldaten mögen noch hundert oder tausend Quadratkilometer oder gar die von den Russen besetzte Landbrücke zur Krim zurückgewinnen. Aber Russlands Soldaten werden deshalb kaum an der gesamten Front davonlaufen. Und in Moskau wird es keine Revolution geben, eher eine neue Mobilmachung. Putin wird weiter genügend Ölrubel, Raketenchips und Kriegswillige haben, um Kiew zu bekriegen. Jahrelang. Um am Ende zu siegen, braucht die Ukraine mehr Waffen. Und der Westen mehr Geduld."/yyzz/DP/he