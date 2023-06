Scholz bei Tag der Industrie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag beim Tag der Industrie in Berlin erwartet. Bei der zweitägigen Tagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie dürfte es vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im internationalen Vergleich gehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck will mit milliardenschweren staatlichen Hilfen den Industriestrompreis senken.

Scholz und Finanzminister Christian Lindner hatten sich dazu skeptisch geäußert. Lindner wird am Montag ebenfalls beim Tag der Industrie erwartet, ebenso wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Habeck redet am Dienstag./hoe/DP/he