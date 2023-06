Spotify: Nächster Kernwiderstand im Visier!

Spotify hat mit einem neuen KI-Phänomen zu kämpfen. Betrüger erstellen auf der Plattform Boomy mit Künstlicher Intelligenz (KI) Unmengen an Liedern und veröffentlichen diese auf Streamingdiensten wie Spotify. Dort laden sich von Bots gesteuerte Nutzerprofile die Lieder möglichst häufig herunter und die Betrüger kassieren die Lizenzgebühren. Das Problem verschärfte sich durch neue, leistungsfähige KI-Modelle wie GPT-4, OpenAI Jukebox und andere, die auch Musik erstellen können. Der Streamingriese Spotify dehnte die Kontrolle aus und entfernte Zehntausende Songs, was rund sieben Prozent aller von der Plattform erstellten Lieder darstellt. Der Mehraufwand sollte sich aber nur marginal auf die Gewinnsituation von Spotify auswirken.

Die Konkurrenz im Musik-Streaming-Markt wird härter, aber Spotify gelingt es, schwarze Zahlen zu schreiben. Schon für das Geschäftsjahr 2024 ist eine schwarze Null geplant. Im Geschäftsjahr 2025 sollte ein Gewinn pro Aktie von 1,94 US-Dollar erwirtschaftet werden. Der Aktienkurs bildet diese positive Entwicklung ab und hat die seit Mitte August 2022 gebildete Abwärtssequenz Ende Dezember durchbrochen. Mittlerweile hat der Kurs das Ausgangslevel dieser Abwärtssequenz bei 125,16 US-Dollar deutlich überwunden und testet den Kernwiderstand bei 160,02 US-Dollar. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25. April 2023 hat die Marktteilnehmer überzeugt. Sie sorgten für einen intraday Sprung nach oben im Ausmaß von knapp 10 Prozent. Auch die Notierung am letzten Freitag in Richtung Widerstand bei 160,02 US-Dollar ist mit 5,13 Prozent deutlich ausgefallen. Spotify kommt die Zinspause der amerikanischen Notenbank zugute. Wenn die Zinsentwicklung eingebremst wird, sinkt der Present Value der zukünftigen Cashflows nicht ganz so stark, wie es bereits von den Marktteilnehmern eingepreist wurde.