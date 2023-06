US-Außenminister Blinken setzt China-Besuch fort

PEKING (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken setzt am Montag seine politischen Gespräche in Peking fort. Es wurde spekuliert, dass Blinken dann auch Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen könnte. Eine Bestätigung aus Peking gab es zunächst nicht. Ebenfalls am Montag will sich Blinken auf einer Pressekonferenz äußern. Zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs war der US-Chefdiplomat am Sonntag zunächst mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang zusammengetroffen.

Für Blinken ist es der erste Besuch in China seit Beginn seiner Amtszeit vor mehr als zwei Jahren. Er holt damit eine Reise nach, die ursprünglich bereits im Februar stattfinden sollte, dann aber wegen Spionagevorwürfen gegen China kurzfristig abgesagt wurde. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind auf einem Tiefpunkt. Für Streit sorgen unter anderem Chinas Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine, Pekings Drohungen gegen die demokratische Inselrepublik Taiwan und der anhaltende Handelskonflikt zwischen beiden Ländern./jpt/DP/he