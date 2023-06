VERBIO - Ist der Abwärtstrend überstanden?

VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG - WKN: A0JL9W - ISIN: DE000A0JL9W6 - Kurs: 42,100 € (XETRA)

Im November 2022 wurde der langfristige Aufwärtstrend der Verbio-Aktie durch ein bärisches Doppeltop bei 88,10 EUR auf einem Rekordkursniveau beendet und von einer dramatischen Verkaufswelle abgelöst. Diese führte wie erwartet nach dem Bruch der langfristigen Aufwärtstrendlinie auch unter den Support bei 39,10 EUR.

Doch kurz vor dem Abwärtsziel bei 27,95 EUR konnte sich der Wert wieder erholen und neben bullischen charttechnischen Signalen auch firmenpolitisch positive Nachrichten empfangen, nachdem die EU aktiv gegen gefälschte Biodieselzertifikate und entsprechend billige Importe aus China vorgehen dürfte.

Erholung ja, große Trendwende noch fraglich

Die Aktie konnte in der letzten Woche zudem auch über die Hürde bei 41,60 EUR ansteigen und ist daher auf dem besten Weg, wieder bis an den ersten markanten Widerstand bei 46,06 EUR zu klettern. Darüber dürfte nochmals mehr Schwung in den Kurs kommen und die Unterseite der langfristigen Aufwärtstrendlinie bei ca. 54,00 EUR angelaufen werden. Spätestens bei 58,60 EUR wäre dann aber wieder mit einer größeren Korrektur zu rechnen, denn der übergeordnete Abwärtstrend ist weiter intakt.

Sollte der Wert dagegen jetzt wieder unter das frühere Tief bei 39,10 EUR fallen, wäre die Erholung der letzten Wochen in Gefahr und zumindest ein zweites Abtauchen bis 33,00 und 29,93 EUR zu befürchten.

Verbio-Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)