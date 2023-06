Bitcoin Kurs flirtet wieder mit 27.000 Dollar – ETF-Hoffnungen geben Auftrieb

Der Bitcoin konnte bereits über das Wochenende wieder über die runde Marke von 26.000 Dollar steigen. Am Dienstagmittag kostet eine Einheit zwischenzeitlich rund 26.833 Dollar damit drei Prozent mehr als vor einer Woche. Rückenwind erhalten Bitcoin und Co durch die wieder hochkochende Thematik rund um einen Bitcoin-Spot-ETF in den Vereinigten Staaten.

Bitcoin-Spot-ETF in den USA bleibt Gesprächsthema

Eine Lancierung eines Bitcoin-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden hätte womöglich Bedeutung für den ganzen Globus. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock am vergangenen Donnerstag einen Antrag für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) gestellt. Das Verwahrgeschäft soll Coinbase Custody übernehmen, hieß es. Ein Spot-Bitcoin-ETF würde den zugrunde liegenden Marktpreis von Bitcoin nachbilden. Sogenannte Bitcoin-Futures-ETFs sind bereits an der Wall Street handelbar.