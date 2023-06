DAX® - Die langfristigen Leitplanken

Der Feiertag in den USA hat beim DAX® zum Wochenauftakt zu einer übersichtlichen Hoch-Tief-Spanne von 110 Punkten geführt. Dennoch musste das Aktienbarometer nach dem neuen Allzeithoch vom Freitag (16.427 Punkte) gestern unter dem Strich leichte Gewinnmitnahmen einstecken. Das gibt uns die Gelegenheit, auf die mittelfristigen Perspektiven der deutschen Standardwerte einzugehen. Auf Wochenbasis fällt der ultimative „Deckel“ bei rund 16.300 Punkten sofort ins Auge. Seit November 2021 hat die Marktteilnehmer hier insgesamt vier Mal der Mut verlassen (siehe Chart). Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürde würde nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen, denn dann könnte die Kursentwicklung seit Juni 2020 als seitliche Schiebezone bzw. die Aktivität der letzten Wochen als kleinere Tradingrange interpretiert werden. Selbst das kurzfristige Pendant hält im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten bereit. Auf der Unterseite fällt indes die Vielzahl an Wochenkerzen mit markanten Lunten im Bereich von 15.700 Punkten auf. Da dieses Level zudem sehr gut mit diversen alten Hochs harmoniert, bietet sich die Zone bei 15.700/15.600 Punkten als nachgezogene Stop Loss-Marke an.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

