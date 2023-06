EQS-News: Institutional Investor, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations

EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Sonstiges

Pressemitteilung Institutional Investor, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations Frankfurt am Main, 20. Juni 2023 Institutional Investor, die WirtschaftsWoche und der DIRK – Deutscher Investor Relations Verband freuen sich, die Preisträger des „Deutschen Investor Relations Preises 2023“ bekannt zu geben. Mit dem Preis wird alljährlich herausragende Investor Relations-Arbeit in Deutschland prämiert. Er wurde dieses Jahr zum 23. Mal vergeben. Die Preisträger der einzelnen Kategorien lauten: Kategorie: Best Investor Relations by a Company DAX40 1. Platz: Deutsche Telekom AG 2. Platz: RWE AG 3. Platz: Infineon Technologies AG MDAX 1. Platz: AIXTRON SE 2. Platz: Wacker Chemie AG 3. Platz: Hugo Boss AG SDAX 1. Platz: Patrizia SE 2. Platz: SGL CARBON SE 3. Platz: NORMA Group SE Kategorie: Best Investor Relations Professional DAX40 1. Platz: Hannes Wittig, Deutsche Telekom AG 2. Platz: Christian Becker-Hussong, Munich RE 3. Platz: Rene Hoffmann, Vonovia SE MDAX 1. Platz: Guido Pickert, AIXTRON SE 2. Platz: Florian Fuchs, Fraport AG 3. Platz: Jörg Hoffmann, Wacker Chemie AG SDAX 1. Platz: Martin Praum, Patrizia SE 2. Platz: Fabienne Caron, Ceconomy AG 2. Platz: Christoph Heitmann, Hamborner REIT AG 2. Platz: Josko Radeljic, BayWa AG 2. Platz: Andreas Trösch, NORMA Group SE Die Verleihung des Deutschen Investor Relations Preises beruht auf der jährlichen Umfrage von Institutional Investor, die regelmäßig im Frühjahr durchgeführt wird. Amani Korayeim, EMEA Director, Institutional Investor, führt dazu aus: „IR-Profis sind nach wie vor stark gefordert. Die Marktvolatiliät verursacht weiterhin große Unsicherheit, aber what’s new? Eine ständige Anpasssung der Equity Story ist Voraussetzung, um Emittenten vor dem aktuellen dynamischen Geschehen (neu) zu positionieren. Die Sieger des diesjährigen Deutschen IR-Preises zeichnen sich nicht nur durch fundiertes Wissen ihrer Branche und des Marktes sowie einer hohen Interaktionsfrequenz und Proaktivität aus. Sie zeigen zudem starke Soft Skills, wie Kreativität und Leidenschaft, die das Vertrauen mit ihren Stakeholdern festigen und eine eher partnerschafliche Begegnung in der Krisenzeit zu Grunde legen.“ Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, bekräfigt: „In einer Zeit des umfassenden Wandels spielt Investor Relations eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Kommunikation von Veränderungen. Ob es um Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder die aktuelle Inflationsdynamik geht, herausragende IR-Professionals prägen diese Entwicklungen maßgeblich. Trotz der aktuell anspruchsvollen Bedingungen haben die Preisträger des diesjährigen Deutschen IR-Preises exzellente Arbeit geleistet. Sie stehen symbolisch für all jene IR-Professionals, die die Branche vorantreiben und als Vorbilder dienen." Für weitere Informationen: DIRK – Deutscher Investor Relations Verband Kay Bommer Reuterweg 81 60323 Frankfurt T. +49 (0) 69.9590 9490 M. +49 (0)173.2094 116 E. kbommer@dirk.org www.dirk.org Über den Deutschen Investor Relations Preis: Seit 2001 werden herausragende Leistungen im IR-Bereich mit dem Deutschen Investor Relations Preis prämiert. Ausgezeichnet werden Unternehmen in den Kategorien DAX40, MDAX und SDAX sowie die besten IR-Manager der jeweiligen Indizes. Die Gewinner werden auf Basis der Developed Europe Executive Team Survey von Institutional Investor ermittelt. Die Umfrage holt jährlich von tausenden Buy- und Sell-Side Professionals weltweit unabhängiges Feedback zu der IR-Arbeit börsennotierter Unternehmen ein. Über den DIRK: Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung. Über Institutional Investor: Seit über 50 Jahren liefert Institutional Investors umfragebasierte Recherche eine unabhängige Qualitäts- und Leistungsbewertung von verschiedenen Interessengruppen in sechs geographischen Märkten – mit Rankings- und Peeranalysen für weltweit führende Sell-Side Research-Teams, Führungskräfte und IR-Teams von börsennotierten Unternehmen. Durch die Akquisition von Extel wurde das Research-Portfolio weiter ausgebaut, um einen Beratungsservice zu schaffen, der Einblicke in die IR-Wahrnehmung, Markttrends und Datenanalysen umfasst. Über 30.000 globale Investmentprofis übermitteln regelmäßig Beiträge für 10 regionale Research-Studien, um effektive Entscheidungen, eine bessere Ressourcenallokation und eine wettbewerbsfähige Positionierung zu ermöglichen. Über die WirtschaftsWoche:

Die WirtschaftsWoche ist das große aktuelle, konsequent marktwirtschaftlich orientierte, weltoffene Wirtschaftsmagazin für Entscheider in Deutschland. 75 Redakteurinnen und Redakteure, so viele wie bei keinem anderen Wirtschaftsmagazin, analysieren Woche für Woche und täglich auf wiwo.de die wesentlichen weltweiten Entwicklungen in Wirtschaft und Politik, auf den Finanzmärkten, im Management und in Technik und Wissenschaft. Die Redaktion stützt sich dabei auf Auslandsbüros in Washington, Peking, São Paulo, Tokio, Brüssel, London, Istanbul und im Silicon Valley.

