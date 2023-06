Europas Anleger ziehen sich zurück - China und Lanxess enttäuschen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Rekordlauf ziehen die Anleger in Europa die Köpfe ein.

Der Dax gab am Dienstag um 0,8 Prozent auf bis zu 16.069 Punkte nach. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, verlor in der Spitze 0,6 Prozent auf 4338 Zähler. Am Freitag war der deutsche Leitindex mit 16.427,42 Zählern auf ein Allzeithoch geklettert. "Die gerade in der vergangenen Woche noch einmal heiß gelaufenen Börsen lassen zum Wochenstart weiter Druck aus dem Kessel", sagte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Solange sich der Dax dabei über 16.000 Punkten hält, brennt nichts an und bleibt der Bullenmarkt in Takt."

Molltöne kamen erneut aus der Chemiebranche. Nach einer Gewinnwarnung stürzten die Aktien von Lanxess um mehr als 18 Prozent auf den niedrigsten Wert seit mehr als drei Jahren und erzielten damit den bislang stärksten Kurseinbruch. Im Sog des Kölner Spezialchemiekonzerns gaben auch andere Chemiewerte deutlich nach. BASF fielen um rund drei Prozent, Covestro und Wacker Chemie um rund fünf Prozent sowie Evonik um vier Prozent.

Die Prognosesenkung von Lanxess sei nach den jüngsten Warnungen aus der Branche wie die von Croda und Victrex zwar keine völlige Überraschung mehr, aber vor allem das zweite Quartal enttäusche, sagte ein Händler. Lanxess hatte am Montagabend mitgeteilt, dass die sehr schwache Nachfrage, vor allem aus der Bau- und Elektronikindustrie, sowie der Lagerabbau bei Kunden anhielten und schraubte daher die Ergebnisprognose deutlich nach unten.

Die Gewinnwarnung schürte Sorgen vor weiteren Prognosesenkungen in der Chemieindustrie, denn die erwartete Erholung im zweiten Halbjahr scheint auszubleiben, vor allem in China. Der Branchenindex gab mehr als zwei Prozent nach; damit verbuchte der Chemiesektor die größten Verluste. Zuletzt hatte der Laborausrüster Sartorius Anleger mit einer Gewinnwarnung verprellt und ebenfalls die anhaltend allgemein schwache Nachfrage als Ursache angeführt.

ZINSSENKUNG IN CHINA ENTTÄUSCHT

Für Enttäuschung sorgte am Markt zudem die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Senkung der Zinsen in China. Mit der ersten Senkung zweier wichtiger Leitzinsen seit zehn Monaten will Chinas Zentralbank die nach der Corona-Krise nur mühsam in Gang gekommene Konjunktur stützen. Die Notenbank senkte sowohl den Zins für den einjährigen Schlüsselsatz LPR (Loan Prime Rate) als auch den fünfjährige LPR, mit dem die Hypothekenkosten gesteuert werden, um zehn Basispunkte. Das geldpolitische Manöver der Notenbank zielt darauf ab, die Kosten für Verbraucherkredite und Hypotheken zu senken und damit die Nachfrage anzukurbeln.

Anleger befürchteten jedoch, dass der Schritt nicht ausreichen dürfte, um das Vertrauen in die schwächelnde Wirtschaft zu stärken. "Eine solch geringfügige Lockerung wird wahrscheinlich dazu beitragen, eine drastische Verlangsamung des Wachstums zu verhindern. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie einen starken Impuls bietet, um die Wachstumsabschwächung in naher Zukunft umzukehren", konstatierten die Analysten von BofA Global Research. Die Enttäuschung über die vorsichtige Zinssenkung hatte bereits die asiatischen Börsen belastet.

SANOFI PUNKTET BEI ZANTAC-STREIT

Gefragt war bei den Einzelwerten dagegen Sanofi in Paris. Die Titel zogen um 2,5 Prozent an, nachdem sich der französische Pharmakonzern im Streit mit Boehringer Ingelheim um die Haftung bei Klagen wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Medikaments Zantac gegen Sodbrennen durchgesetzt hat. Ein Schiedsgericht habe die Klage von Boehringer auf Entschädigung durch Sanofi bei Krebsklagen im Zusammenhang mit dem Medikament in den USA abgewiesen. Die Analysten der Credit Suisse bewerten die Nachricht als "sehr positiv".

