GNW-Adhoc: Curia erweitert Angebot für Zelllinienentwicklung mit der CHOZN-Plattform

ALBANY, N.Y., June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, hat heute die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit MilliporeSigma, dem nordamerikanischen Life-Sciences-Geschäft der Merck KGaA, Darmstadt, bekanntgegeben, die es Curia und seinen Kunden ermöglicht, die CHOZN® GS(-/-)- Zelllinie für die Produktion von therapeutischen Proteinen und Antikörpern zu nutzen. Nach Abschluss der Vereinbarung wurde die CHOZN GS(-/-)-Zelllinie in den Workflow zur Zelllinienentwicklung von Curia integriert und steht den Kunden von Curia ab sofort zur Verfügung. Die CHOZN®-Plattform (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom- products/chozn-cell-line-engineering-and-development) ist ein Expressionssystem für Säugetierzellen aus dem Eierstock des chinesischen Hamsters (Chinese Hamster Ovary, CHO), das eine schnellere und einfachere Selektion sowie eine Skalierung von hochproduktiven Klonen für die Herstellung von Biologika und therapeutischen rekombinanten Proteinen ermöglicht. Es umfasst hochleistungsfähige CHO- Zelllinien, gepaarte Medien und Futtermittel, optimierte Expressionsvektoren und robuste Protokolle. Die Glutaminsynthetase-GS-Knockout-Zelllinie (GS-/-) der CHOZN-Plattform wurde speziell entwickelt, um die Auswahl, Identifizierung und die Skalierung von hochproduktiven Klonen zu rationalisieren, die sich ideal für die GMP-Herstellung rekombinanter Proteinmedikamente eignen. ?Wir bauen unser Angebot zur Entwicklung von Biologika von der Entdeckung bis zur klinischen Herstellung weiter aus", so Christopher Conway, President R&D bei Curia. ?Die CHOZN GS(-/-)-Zelllinienplattform erweitert unser Angebot um eine weithin akzeptierte und kommerziell nutzbare Zelllinie. Unser integriertes Angebot beschleunigt die Produktion von therapeutischen Proteinen und Antikörpern und bietet einen nahtlosen Technologietransfer für optimale Flexibilität." Die Experten von Curia für die Entwicklung von Proteinen und Antikörpern haben eine Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des Fortschritts vorzuweisen, mit einer Zeitspanne von nur 12 Monaten von der Zelllinienentwicklung bis zum Wirkstoff der Phase I, abhängig von der Herstellbarkeit der Kandidaten. Die Aufnahme der CHOZN-Plattform stärkt das Angebot von Curia als Ergänzung zu seiner bestehenden proprietären CHO-Zelllinie und bietet den Kunden eine äußerst vielseitige und breit anwendbare Lösung. Über Curia Curia ist ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, das Kunden aus der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Branche Produkte und Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung anbietet. Mit fast 4.000 Mitarbeitern an 29 Standorten in den USA, Europa und Asien unterstützt Curia seine Kunden auf dem Weg von der Neugierde zur Heilung. Erfahren Sie mehr unter CuriaGlobal.com (http://www.curiaglobal.com/).