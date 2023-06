Oregon Tool ernennt Elliot Zimmer zum CEO

Zimmer wird vom COO zum Board Advisor befördert, während Paul Tonnesen in den Vorstand wechselt

Der derzeitige Chief Operating Officer Elliot Zimmer wird zum CEO befördert, so Oregon Tool, ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsschneidwerkzeugen für Forstwirtschaft, Rasen und Garten, Landwirtschaft, Viehzucht und Agrarindustrie sowie für das Schneiden und die Endbearbeitung von Beton.

Paul Tonnesen, der zurücktritt, um sich um seine alternden Eltern zu kümmern, wird durch Zimmer ersetzt. Tonnesen wird nun den Verwaltungsrat des Unternehmens beraten.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in einer Reihe von Führungspositionen bei Lennox International, Dr. Pepper Snapple, McKinsey & Company und in der US-Armee kam Zimmer 2022 als COO zu Oregon Tool. Er schloss sein Studium in West Point mit einem BS in Systems Engineering und an der Harvard Business School mit einem MBA ab.

Laut Zimmer verfügt Oregon Tool über marktführende Produkte, Ressourcen und Kunden auf der ganzen Welt. "Es ist eine Ehre für mich, eine so phänomenal talentierte Gruppe zu leiten, die sich unerschütterlich dafür einsetzt, unseren Kundenpartnern einen außergewöhnlichen Wert zu bieten", sagte der Teamleiter.

Die Ernennung von Zimmer wird in den nächsten 30 Tagen wirksam werden.

"Es war mir eine Ehre, Oregon Tool in den letzten fünf Jahren zu leiten, und ich bin all unseren begeisterten und engagierten Teammitgliedern aufrichtig dankbar. Elliot ist eine starke Führungspersönlichkeit, der die Mitglieder des Oregon-Tool-Teams und seine Kunden sehr am Herzen liegen, weshalb das Unternehmen bei ihm in den besten Händen ist. Ich bin gespannt auf die Zukunft von Oregon Tool und die Errungenschaften, die er mitbringt", sagte Tonnesen.

Über Oregon Tool

Oregon Tool ist eine leistungsstarke Plattform für Präzisionsschneidwerkzeuge, die weltweit unter einer Premiummarke vertrieben wird. Professionelle Präzisionsschneidwerkzeuge für Forstwirtschaft, Rasen und Garten, Landwirtschaft und Viehzucht sowie für das Schneiden und Bearbeiten von Beton stehen im Mittelpunkt der Markenpalette des Unternehmens. Mit seinem Hauptsitz in Portland, Oregon, und einem weltweiten Produktions- und Vertriebsnetz bietet Oregon Tool seine Produkte unter den Marken Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit® und Carlton® in mehr als 110 Ländern an. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Sägeketten und Führungsschienen für Kettensägen sowie von Diamantsägeketten für Beton und Rohre, ein führender Hersteller von Anbaugeräten für landwirtschaftliche Traktoren und der führende OEM-Lieferant von Erstausrüstungs- und Ersatzteilen. Erfahren Sie mehr unter www.oregontool.com.

