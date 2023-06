OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland / J&T Direktbank erhöht ...

J&T Direktbank erhöht Tagesgeld- und Festgeldzinssätze auf bis zu 3,8% p.a. Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank erhöht zum 20.Juni 2023 die Konditionen sämtlicher Produkte. Der Tagesgeldzins (https://www.jtdirektbank.de/tagesgeld.html) steigt von 3,0% auf 3,3%. Darüber hinaus erhöhen sich alle Zinssätze des Festgeldangebotes (https://www.jtdirektbank.de/festgeld.html) auf bis zu 3,8% Zinsen pro Jahr. Das Besondere: Neu- und Bestandskunden werden gleichbehandelt. Zudem garantierte die J&T Direktbank bis zum 30.06.2023 keine Zinssenkungen vorzunehmen. Natürlich gilt diese Garantie weiterhin und mit dieser Zinserhöhung wird gleichzeitig ausgeschlossen, dass es zum 01.07.2023 zu einer Zinssenkung kommt. Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Seit Markteintritt bieten wir allen unseren Kunden sehr attraktive Zinssätze. Das gilt sowohl für das Tagesgeld, also auch für unser Festgeld. Wir möchten fair und transparent agieren. Deshalb haben wir uns zum einen dazu entschlossen die hohen Zinssätze ebenfalls an unsere Bestandskunden zu zahlen und zum anderen am 01.07.2023 keine Zinssenkung durchzuführen. Wir möchten nicht mit vermeintlichen Lockangeboten hervorstechen, sondern unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Prämisse." Kunden, die langfristig anlegen wollen, erhalten zudem für alle Festgeldlaufzeiten erhöhte Zinsen. Festgeldzinsen ab 20.06.2023 im Überblick: - 1 Jahr: 3,6% Zinsen p.a. - 2 Jahre: 3,8% Zinsen p.a. - 3 Jahre: 3,8% Zinsen p.a. - 4 Jahre: 3,8% Zinsen p.a. - 5 Jahre: 3,8% Zinsen p.a. Die Vorteile des J&T Festgeldkontos: - Attraktive Zinsen über alles Laufzeiten bis zu 3,8% p.a. - Kostenlose Kontoführung - Kostenloses J&T Tagesgeldkonto als Voraussetzung - Banking sicher und einfach mit der J&T Online-Banking App - Gesetzliche Einlagensicherung mit bis zu 100.000EUR pro Person nach EU-Richtlinie Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter http://www.jtdirektbank.de . Die J&T Direktbank auf einen Blick: Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, a.s. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat und Co-Browsing, zur Verfügung. Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter http://www.jtdirektbank.de . Pressekontakt: Nils Rahe J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland Franklinstraße 56 D-60486 Frankfurt am Main E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/5538340 OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland