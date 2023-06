Scholz zu China - "Lassen Sie uns den Dialog fortsetzen"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zufrieden mit den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen gezeigt und die Bedeutung eines gemeinsamen Vorgehens gegen den Klimawandel betont.

"Lassen Sie uns den Dialog fortsetzen, um einander gut zu verstehen und den globalen Herausforderungen gemeinsam begegnen zu können", sagte Scholz an der Seite des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang am Dienstag in Berlin. Ein solches Treffen sei in diesen außergewöhnlichen Zeiten voller globaler Herausforderungen und Krisen "noch wichtiger als sonst, es trägt zu einem besseren Verständnis füreinander bei".

Für die Bundesregierung sei es "ein besonderes Anliegen", dass Deutschland und China im Kampf gegen den Klimawandel eng zusammenarbeiteten, sagte Scholz. Beide Länder gehörten zu den größten Emittenten von Treibhausgasen und trügen deshalb eine besonders große Verantwortung im Kampf gegen die Erderwärmung. "Dieser Verantwortung werden wir uns gemeinsam stellen", betonte der Kanzler. "Jede Tonne CO2, die wir einsparen, leistet einen Beitrag zur Reduzierung der Erderwärmung." Beide Länder vereinbarten dazu unter anderem die Aufnahme eines Klima- und Transformations-Dialogs.

(Bericht von Alexander Ratz und Andreas Rinke, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)