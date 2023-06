Blume trimmt Volkswagen auf Rendite - konkrete Ziele

Hamburg (Reuters) - Volkswagen gibt sich konkrete Wachstums- und Renditeziele für die kommenden Jahre, um die Kosten für den Konzernumbau zu stemmen.

Den Umsatz will der Konzern bis 2027 jedes Jahr um fünf bis sieben Prozent steigern, wie aus der Präsentation für den Kapitalmarkt am Mittwoch hervorging. Für die Zeit danach ist ein Wachstum geplant, das sich an der Branchenentwicklung orientiert. Bei der operativen Rendite setzt sich Volkswagen bis 2027 eine Spanne zwischen acht und zehn Prozent als Ziel. Zum Ende des Jahrzehnts wurde die Spanne auf neun bis elf Prozent angehoben. 2022 lag die operative Rendite vor Sondereinflüssen bei 8,1 Prozent. Wachsen will Volkswagen vor allem in China und Nordamerika.

Die Markengruppen erhielten erstmals eigene Renditevorgaben, um den Konzern insgesamt auf ein höheres Niveau zu heben, erläuterten Konzernchef Oliver Blume und Finanzchef Arno Antlitz während einer Telefonkonferenz mit Journalisten im Vorfeld des Analystentreffens. "Es ist wie im Fitnesscenter", sagte Blume. Jede Marke trainiere und je fitter sie werde, umso besser werde der Konzern. Die kriselnde Softwaretochter Cariad, deren Management gerade erneuert wurde, bekommt ein eigenes Fitnessprogramm.

