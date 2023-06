Britische Staatsschulden erstmals seit 1961 größer als Wirtschaftsleistung

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Staatsverschuldung hat erstmals seit 62 Jahren den Wert der Wirtschaftsleistung überschritten. Ende Mai betrug die öffentliche Nettoverschuldung 100,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Nach aktuellem Stand ist es das erste Mal seit 1961, dass die runde Marke von 100 Prozent des BIP übertroffen wurde. In absoluten Zahlen lag der Schuldenstand laut ONS zuletzt bei 2,567 Billionen Pfund.

Die Angaben sind jedoch mit großer Vorsicht zu genießen. So weisen die Statistiker ausdrücklich darauf hin, dass die jetzt ermittelte Schuldenquote zum Teil auf vom staatlichen Haushaltsbüro geschätzten Wachstumszahlen beruhe. Dies mache die Schuldenquote anfällig für zukünftige Revisionen.

Ein Beispiel zeigt, was gemeint ist: Laut Statistikamt ist die Schuldenquote während der Corona-Pandemie im Sommer 2020 schon einmal auf ein ähnliches Niveau wie jetzt gestiegen. Da die Wirtschaftsleistung jedoch im Nachhinein angehoben wurde, musste die Schuldenquote wieder nach unten korrigiert werden.

Der Grund: Die Schuldenquote gibt das Verhältnis von Verschuldung zu Wirtschaftsleistung an. Erhöht sich daher das BIP, führt das bei konstanter Verschuldung zu einer niedrigeren Schuldenquote./bgf/la/gih