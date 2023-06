DAX® - Gesundes Luftholen

Nach dem Verfallstermin am vergangenen Freitag steht der bisherige Wochenverlauf beim DAX® im Zeichen einer kleinen, vielleicht auch gesunden Verschnaufpause. Gesund deshalb, weil die deutschen Standardwerte die Kurslücke vom 12. Juni bei 16.022/15.999 Punkten (bisher) verteidigt haben. Auf der Oberseite bleibt es dennoch logischerweise bei dem zuletzt immer wieder diskutierten Deckel bei 16.300 Punkten. Seit November 2021 hat der DAX® hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürde würde deshalb nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Schließlich könnte die Kursentwicklung seit Juni 2020 dann als seitliche Schiebezone bzw. die Aktivität der letzten Wochen als kleinere Tradingrange interpretiert werden. Selbst das kurzfristige Pendant hält im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten bereit. Die erste Rückzugszone in Form der o. g. Kurslücke wird inzwischen durch die knapp darunter verlaufende 50-Tages-Linie (akt. bei 15.945 Punkten) zusätzlich verstärkt. Als strategische Absicherung können Anlegerinnen und Anleger unverändert den Haltebereich bei 15.700/15.600 Punkten heranziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.