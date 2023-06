Ex-EU-Kommissar Rehn will bei finnischer Präsidentenwahl antreten

HELSINKI (dpa-AFX) - Der frühere EU-Währungskommissar Olli Rehn möchte Nachfolger des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö werden. Deshalb kandidiert der heutige Chef der finnischen Zentralbank für die Präsidentschaftswahl Anfang 2024, wie der 61-Jährige am Mittwoch bekanntgab. Um offiziell als Kandidat aufgestellt zu werden, muss er aber zunächst die Unterschriften von 20 000 Wahlberechtigten in einer sogenannten Wählervereinigung zusammenbekommen.

In Finnland wird am 28. Januar 2024 ein neuer Präsident gewählt. Niinistö darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten. Erreicht kein Kandidat mehr als 50 Prozent, gibt es am 11. Februar einen zweiten Wahldurchgang. Bislang haben der gerade aus dem Amt geschiedene grüne Außenminister Pekka Haavisto sowie ein Kandidat einer kleineren Partei, der Geschäftsmann Harry Harkimo, ihre Bewerbungen bekanntgegeben. Umfragen des Rundfunksenders Yle rechnen Haavisto die besten Chancen aus - vor Rehn auf Rang zwei.

Rehn ist seit Juli 2018 Chef der Zentralbank des nordischen EU-Landes, damit gehört er auch dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Von 2004 bis 2010 war er EU-Erweiterungskommissar, von 2010 bis 2014 dann unter anderem in der Zeit der Euro- und Finanzkrise Wirtschafts- und Währungskommissar./trs/DP/stk