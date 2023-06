Förderung des Blockchain-Fortschritts in Deutschland: CoinEx sponsert BLOCKCHANCE 23

CoinEx, eine globale Kryptowährungsbörse, hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie die BLOCKCHANCE 23 sponsert, die vierte BLOCKCHANCE-Konferenz, die im Congress Center Hamburg (CCH) in Deutschland stattfinden wird. CoinEx sponsert damit zum ersten Mal eine Blockchain-Konferenz in Deutschland und unterstreicht damit sein Engagement für den deutschen Markt und sein Vertrauen in die Zukunft der Kryptowährungen.

Als eine der wichtigsten Blockchain-Konferenzen in Europa findet die BLOCKCHANCE 23 vom 28. bis 30. Juni in der Freien und Hansestadt Hamburg statt. Mehr als 7.500 Teilnehmer, 300 Redner und 150 Aussteller werden zu der Veranstaltung erwartet, die Branchenexperten, Risikokapitalgeber und Unternehmer aus der ganzen Welt zusammenbringt.

Während der dreitägigen Konferenz erwarten die Teilnehmer spannende Keynotes, Podiumsdiskussionen, Roundtables, Preisverleihungen und mehr als 50 Workshops, in denen sie sich mit Blockchain-Wissenschaftlern austauschen können, um die Anwendung der Blockchain-Technologie zu erforschen.

Als eine der größten Volkswirtschaften Europas erlebt Deutschland ein rasantes Wachstum im Krypto-Sektor, der ein enormes Marktpotenzial bietet. Als etablierte Kryptowährungsbörse möchte CoinEx die Bedürfnisse und Gewohnheiten der deutschen Kryptowährungsnutzer genau verstehen, den lokalen Kryptowährungsmarkt erforschen und durch das Sponsoring der BLOCKCHANCE 23 den deutschen Nutzern erstklassige und benutzerfreundliche Handelsservices bieten und gleichzeitig eine größere Geschäftspräsenz in Europa aufbauen.

Nach offiziellen Angaben wird CoinEx nicht nur Sponsor und Teilnehmer der Veranstaltung sein, sondern auch einen exklusiven Markenstand (Saal G23) auf der BLOCKCHANCE 23 haben. Dort wird das CoinEx-Team persönlich mit lokalen Nutzern in Kontakt treten, mit Branchenführern über die Zukunft von Kryptowährungen diskutieren und die neuesten Entwicklungen und Technologietrends der Branche vorstellen, um die Akzeptanz von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie zu fördern.

Als erfahrene Börse hat CoinEx immer die Nutzer in den Mittelpunkt gestellt und eine effiziente, sichere und stabile Krypto-Handelsplattform aufgebaut. Das Sponsoring der BLOCKCHANCE 23 ist Teil der Bemühungen von CoinEx, die Anwendung von Krypto-Assets zu erforschen, den Fortschritt in der Krypto-Branche zu fördern und seine umfassende Expertise im Krypto-Handel zu präsentieren.

Im Laufe der Jahre hat CoinEx seine technischen Kapazitäten kontinuierlich ausgebaut und die angebotenen Dienstleistungen perfektioniert. Die Börse bietet ihren Nutzern weltweit Produkte in den Bereichen Spot- und Futures-Handel, Margin-Handel, AMM und Krypto-Finanzierung an und hat so zum Fortschritt der globalen Krypto-Industrie beigetragen.

Im Hinblick auf die Sicherheit hat das CoinEx-Team mit jahrelanger Erfahrung in der Blockchain-Technologie unabhängig eine Hochgeschwindigkeits-Trade-Matching-Engine entwickelt, die seit dem ersten Tag noch nie eine Sicherheitsverletzung erlebt hat und den Nutzern weltweit eine stabile und sichere Handelsumgebung bietet.

Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will CoinEx den Handel mit Kryptowährungen vereinfachen. In geschäftlicher Hinsicht hat CoinEx weiterhin aktiv am Aufbau einer globalen Präsenz gearbeitet, und das Sponsoring der BLOCKCHANCE 23 ist eine großartige Gelegenheit für die Börse, weltweit zu expandieren und ihren Markteinfluss zu unterstreichen.

Wir freuen uns auf das Debüt von CoinEx bei der BLOCKCHANCE 23 und wünschen der Veranstaltung einen durchschlagenden Erfolg.

