Luftsicherheitsfirmen - Es gibt auch im Sommer 2023 Wartezeiten an Flughäfen

Berlin (Reuters) - Zum Start in die Ferien warnen die Luftsicherheitsfirmen vor Wartezeiten an deutschen Flughäfen auch in diesem Sommer.

"Wie immer zu Ferienbeginn, ist mit erhöhtem Aufkommen im Autoreiseverkehr, im Zugverkehr und auch im Flugverkehr zu rechnen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), Udo Hansen, am Mittwoch. "Die Infrastruktur kann nicht auf die wenigen Tage mit extrem hoher Belastung ausgerichtet werden, sondern richtet sich nach dem normalen Reiseverkehrsaufkommen." Daher ließen sich Wartezeiten nicht ganz vermeiden. "Darauf müssen die Passagiere vorbereitet sein."

Im vorigen Sommer gab es deutschland- und europaweit Chaos an vielen Flughäfen - vor allem wegen Personalmangel in der Luftfahrt. Es kam zu Warteschlangen, Verspätungen und Tausenden Flugstreichungen. Die Branche hat wiederholt betont, dass sich die Lage zwar verbessert habe, dass es vor allem in den reisestarken Monaten Juli und August 2023 aber ruckeln könnte.

Dies sieht der BDLS ähnlich. So sei die Situation an den Kontrollstellen der Flughäfen deutlich verbessert worden. An einigen Airport sei es möglich, Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen. Ebenso wurde eine neue Kontrolltechnik (CT-Scanner) eingeführt, die Fest- und Flüssigsprengstoff erkennen kann. "Damit müssen Flüssigkeiten und elektronische Geräte wie Laptops etc. nicht mehr aus dem Handgepäck genommen werden, sofern die Kontrollspuren mit der neuen Technik ausgestattet sind." Die Sicherheitskontrollen gelten als Nadelöhr und hatten 2022 für viele Verzögerungen gesorgt.

