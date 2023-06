TESLA - Aktie weiter auf dem Vormarsch, aber...

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 274,450 $ (Nasdaq)

Tesla, der wohl bekannteste Elektroautohersteller der Welt, hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Performance an den Aktienmärkten verzeichnet. Im Zuge einer starken Rally konnten die Tesla-Aktien Gewinne von über 70 % verzeichnen. Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, der die Investoren begeistert hat. Demnächst steht Tesla jedoch vor einem bedeutenden Widerstand im Bereich von 310-325 USD, der weiteren Kursgewinnen im Wege stehen könnte, zumal die Aktie in diesem Bereich auch überkauft sein dürfte. Es ist entscheidend, die Aktie in dieser Phase genau im Auge zu behalten, da die Stimmung zumindest temporär kippen könnte.

Was Unterstützungen betrifft, liegt die erste wichtige Zone für Tesla bei 259-240 USD. Sollte der Aktienkurs dieses Niveau erreichen, könnte es zu einer erhöhten Nachfrage kommen, da viele Investoren auf einen günstigeren Einstieg warten. Allerdings besteht das Risiko, dass ein Durchbruch unter diese Supportzone zu weiteren Kursverlusten führt.

Fazit: Die Tesla-Aktie hat die Anleger in den letzten Wochen mit ihrer starken Performance begeistert. Dennoch ist es wichtig, vorsichtig zu sein. Investoren sollten ihre Käufe sorgfältig abwägen, um potenzielle Risiken zu minimieren. Der Trend ist bereits gut gelaufen und das Risiko von Konsolidierungen nimmt zu. Diese stellen jedoch interessante Chancen für einen Neueinstieg dar.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)