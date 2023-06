Versicherer AIG behält Übergangs-Finanzchefin Purtill

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der US-Versicherungskonzern AIG behält seine Übergangs-Finanzchefin.

Sabra Purtill soll den Posten mit sofortiger Wirkung dauerhaft übernehmen, teilte AIG am Dienstag mit. Sie ersetzt Shane Fitzsimons, der krankheitsbedingt seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen konnte. Purtill war zuvor Chief Investment Officer beim Lebensversicherer Corebridge Financial, der im vergangenen Jahr von AIG abgespalten und an die Börse gebracht wurde.

