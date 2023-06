WDH: Wegen Auto-Digitalprodukts - Kartellamt mahnt Google-Mutter ab

(Im 2. Satz wurde berichtigt: Google Automotive Services)

BONN (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt geht gegen die Google -Mutter Alphabet vor, weil sie mit Digitalprodukten für Autos gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben soll. Man beabsichtige, dem Technologieunternehmen bei den Google Automotive Services "wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen" zu untersagen, teilte die Behörde am Mittwoch in Bonn mit. Bei den Services geht es um ein Produktbündel mit Kartennavigation, Medienzugriff und Sprachassistenten, bei dem Google-Konkurrenten nach Einschätzung der Wettbewerbshüter keinen angemessenen Zugang haben. Google kündigte an, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um Bedenken auszuräumen./wdw/DP/stk