Aktien New York: Zinssorgen bremsen weiterhin US-Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Anhaltende Befürchtungen über eine noch länger restriktivere US-Geldpolitik haben die Kurse an der Wall Street am Donnerstag im frühen Handel im Zaum gehalten. Die großen Börsenindizes gaben leicht nach, während am Anleihemarkt die Renditen zulegten.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 33 863 Punkte nach. Er setzte damit die Konsolidierung der vergangenen drei Börsentage fort. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 4354 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,07 Prozent nur moderat im Minus bei 14 856 Punkten./bek/nas