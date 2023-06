APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG laut Sustainalytics weltweit unter den Top 10 - BILD

Die VOLKSBANK WIEN AG konnte ihr ESG-Rating erneut verbessern und schafft es in der Kategorie "Regional Banks" auf Platz 10. Wien (APA-ots) - Sustainalytics, eine der führenden Agenturen im Bereich Nachhaltigkeits-Ratings, hat das ESG-Risiko der VOLKSBANK WIEN AG neu bewertet: Die VOLKSBANK WIEN AG konnte ihren ESG Risk Rating Score von 17,4 auf 10,2 verbessern. Nachdem sich die Bank bereits im Vorjahr von 26,7 auf 17,4 verbesserte, macht sie mit dem neuen Rating im globalen Ranking einen gewaltigen Sprung nach vorne: In der Kategorie "Regional Banks" ist die VOLKSBANK WIEN AG nun auf dem hervorragenden zehnten Platz - von insgesamt 426 Banken weltweit. "Die Finanzbranche ist ein wichtiger Hebel, um Geldströme in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Als regionale Hausbank erfüllt die Volksbank im Rahmen des nachhaltigen Dividendenkreislaufs ihren Förderauftrag für die Regionen und unterstützt ihre Kundinnen und Kunden bei der nachhaltigen Transformation. Wir freuen uns sehr, dass unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen auch international mit dem verbesserten Sustainalytics-Rating bestätigt werden", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. Zwtl.: Nachhaltigkeit in der VOLKSBANK WIEN AG Die Volksbanken leben Nachhaltigkeit seit ihrer Gründung vor über 170 Jahren auf Basis des genossenschaftlichen Prinzips. Die VOLKSBANK WIEN AG konzentriert sich darauf, den laufenden Betrieb nachhaltig zu gestalten und den eigenen CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Ihre Kundinnen und Kunden unterstützt das Kreditinstitut mit nachhaltigen Produkten, qualitativ hochwertiger Beratungsleistung und Informationen zum Thema Nachhaltigkeit. Mit der Finanzierung nachhaltiger Energiegewinnungsanlagen, im Rahmen von klimaaktiv des Klimaschutzministeriums, unterstützt die VOLKSBANK WIEN AG heimische Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation. Mit der gezielten Mittelverwendung von Green-, Social- und Sustainability Bonds schafft die Bank positive Lenkungseffekte bei der Steigerung des nachhaltigen Kreditvolumens innerhalb des Volksbanken-Verbundes. Die Volksbank will ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz noch weiter stärken. Die Nachhaltigkeitsberichte der VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes stehen kostenlos zum Download zur Verfügung: [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit) Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.237 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit.