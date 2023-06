DAX® - Haltezone bei knapp 16.000 Punkten im Fokus

Die laufende Woche steht beim DAX® im Zeichen einer moderaten Konsolidierung. Nach dem neuen Rekordhoch vom vergangenen Freitag bei 16.427 Punkten ist dieses Verhaltensmuster auch mehr als verständlich. Die Atempause der letzten Tage schlägt sich nicht zuletzt in einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen nieder. Charttechnisch lief das Aktienbarometer dabei in die Aufwärtskurslücke vom 12. Juni hinein, konnte sie aber knapp verteidigen (untere Gapkante bei 15.999 Punkten). Gaps dienen regelmäßig als besondere Unterstützungen, zumal im konkreten Fall die Bedeutung der beschriebenen Kurslücke durch den Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 15.953 Punkte) sogar noch verstärkt wird. Der beschriebene Rückzugsbereich dürfte heute erneut in den Mittelpunkt rücken. Strategischen Charakter besitzt für uns weiterhin der Auffangbereich bei 15.700/15.600 Punkten, den der DAX® in Zukunft nicht mehr unterschreiten sollte. Zum Abschluss noch kurz zur Börsenstimmung. Seit drei Wochen zeigt die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) einen Bullenüberhang, d. h. es gibt mehr Bullen (42,9 %) als Bären (27,8 %). In den letzten anderthalb Jahren war eine derart optimistische Grundhaltung ein seltenes Phänomen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

