DAX: Langer Kampf gegen Inflation

US-Notenbankchef Jerome Powell signalisierte zur Wochenmitte erneut einen langen Weg, bis das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent erreicht werde. Das ließ die Märkte aufhorchen, diese setzen ihre Talfahrt fort und korrigieren nunmehr den dritten Tag in Folge. Die Abschläge dürften durch die Erwartungen der FED-Mitglieder ausgelöst worden sein, wonach weitere Zinsschritte bis Jahresende anstünden.

Die FED hat im Kampf gegen den ausufernden Preisauftrieb nach zehn Zinserhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt, derzeit bewegt sich der US-Zins in einer Spanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent. Überraschend kamen am Dienstag dabei Daten zu den US-Baubeginnen und Baugenehmigungen aus Mai an, diese legten unerwartet stark zu und verzeichnen den sechsten Anstieg in Folge.

Der Rückfall des Deutschen Aktienindex DAX unter das Niveau von 16.069 Punkte auf Tagesschlusskursbasis dürfte das Schicksal kurzfristig besiegelt haben, weitere Verluste auf 16.000 darunter 15.909 Punkte müssen nun zwingend einkalkuliert werden. Sollte weiterer Konsolidierungsbedarf bestehen, wären Abschläge auf 15.800 Punkte nicht ausgeschlossen.

Auf der Oberseite sind durch den jüngsten Kursrückfall einige Hürden dazugekommen, wie beispielshalber der EMA 50 bei 16.137 Punkten. Erst oberhalb von 16.210 Zählern wird daher ein neuerlicher Test der Jahreshochs bei 16.427 Punkten erwartet.

Der Donnerstag startet vergleichsweise ruhig, um 9:30 Uhr wird die Schweizer Nationalbank SNB ihren Zinsentscheid bekanntgeben, erst ab 14:30 Uhr geht es wie gewohnt mit den wöchentlich erscheinenden Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner weiter. Zeitgleich wird nach das US-Leistungsbilanzsaldo aus Q1 gemeldet.