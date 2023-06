EQS-Adhoc: Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 1. August 2023 fälligen Zinszahlungen an die Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2029

EQS-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe

Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 1. August 2023 fälligen Zinszahlungen an die Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2029



22.06.2023 / 13:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 1. August 2023 fälligen Zinszahlungen an die Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2029 Walldorf, 22. Juni 2023 – Die Ekosem-Agrar AG hat von dem Recht zur Stundung von Zinszahlungen Gebrauch gemacht. Diese Entscheidung wurde nach Konsultation der e.Anleihe GmbH, des gemeinsamen Vertreters beider von der Gesellschaft emittierten Anleihen, und des Gläubigerbeirats der Gesellschaft getroffen. Dementsprechend wird die Zahlung der am 1. August 2023 fälligen Zinsansprüche der Gläubiger der ESA-Anleihe 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) für den Zeitraum 1. August 2022 bis 31. Juli 2023 in Höhe von 2,5 % um ein Jahr gestundet, ebenso wie die bereits im vergangenen Jahr gestundeten Zinsen für den Zeitraum 1. August 2021 bis 31. Juli 2022. Die Stundung der Zinsansprüche ist aus Sicht der Gesellschaft erforderlich, da ein Transfer von Liquidität in dieser Größenordnung von Russland nach Deutschland in dem weiterhin schwieriger werdenden politischen Umfeld nicht möglich ist. Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

