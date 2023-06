EQS-News: Healthcare-Investor SHS Capital investiert 18 Millionen Euro in MESI Medical, um digitale Diagnostik in den Fokus der Gesundheitsversorgung zu rücken

Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

Healthcare-Investor SHS Capital investiert 18 Millionen Euro in MESI Medical, um digitale Diagnostik in den Fokus der Gesundheitsversorgung zu rücken



22.06.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHS investiert in MESI, ein schnell wachsendes slowenisches Diagnostikunternehmen, das in den letzten 5 Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von über 50 Prozent verzeichnete

Die zukunftsweisende Technologie von MESI digitalisiert die medizinische Untersuchung, wodurch Arbeitsabläufe optimiert, Kosten eingespart und Patientenergebnisse verbessert werden

Ziel ist es, das Wachstum und die globale Marktpräsenz von MESI weiter zu beschleunigen und mit Hilfe des digitalen Diagnosesystems MESI mTABLET das Gesundheitswesen durch KI-gesteuerte prädiktive medizinische Bewertung zu verändern Tübingen / 22. Juni 2023 SHS Capital, ein führender Investor im Gesundheitswesen, hat 18 Millionen Euro in das innovative slowenische Unternehmen MESI investiert. MESI ist ein Pionier bei der Vereinfachung und Digitalisierung diagnostischer Arbeitsabläufe in allen Bereichen des Gesundheitswesens, von der Hausarztpraxis über das Krankenhaus bis hin zur betreuten Pflege. MESI hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen für die Früherkennung von Krankheiten zu entwickeln. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die digitale Diagnostik. Diese hilft Ärzten, für Diagnosen und andere medizinische Entscheidungen relevante Daten zu sammeln, zu verstehen und zu kontextualisieren. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat MESI die Untersuchung von Arterien verbessert, indem es die Erkennung der peripheren Arterienerkrankung bereits für die Primärversorgung einfach und zugänglich machte. Das Unternehmen möchte nun dasselbe für andere kardiovaskuläre Erkrankungen erreichen. Durch ihre Technologie konnten allein im Jahr 2022 in der Primärversorgung bei über 220.000 Patienten Krankheitsfälle festgestellt werden. Mehr als 40.000 Fälle wurden digital an einen Spezialisten für ein Zweitgutachten weitergeleitet, wodurch die Ergebnisse verbessert sowie Zeit und Kosten für Ärzte und Patienten eingespart wurden. Die Investition von SHS wurde nach einem starken Wachstum und dem Einstieg des Medizintechnik-Unternehmers Oliver Heine als Investor und strategischer Berater im Jahr 2022 getätigt. Dank der Investition und eines starken Beirats wird MESI in der Lage sein, sowohl die Vertriebsorganisation als auch das Produkt- und Dienstleistungsportfolio auszubauen. Das umfasst KI-gestützte prädiktive Anwendungen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. "Wir freuen uns, mit MESI zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das bereits sein Engagement für die Verbesserung der Patientenergebnisse und die Digitalisierung des Gesundheitswesens durch Innovation unter Beweis gestellt hat", so Sascha Alilovic, Managing Partner bei SHS. "Wir sind überzeugt, dass diese Investition MESI dabei helfen wird, ihren beeindruckenden Wachstumskurs fortzusetzen und sich weiter als Goldstandard in der Branche zu etablieren." Jakob Šušterič, CEO von MESI, fügte hinzu: "Wir sind begeistert, dass unsere europäischen und globalen Bemühungen zu einer Partnerschaft mit SHS geführt haben. Unser Ziel ist es, den Zugang zu relevanten Diagnosedaten zu erleichtern. Dadurch wird der Diagnoseprozess für den Patienten beschleunigt, was zu einer schnelleren Behandlung und zur Vermeidung unerwünschter Ereignisse führt. Die Investition von SHS wird es uns ermöglichen, weiterhin neue Wege zu entwickeln, mit denen medizinisches Fachpersonal verschiedene Krankheiten mit größerer Genauigkeit und Effizienz vorhersagen, diagnostizieren und behandeln kann.“ Die Investition in MESI unterstreicht das Engagement von SHS, wachstumsstarke Unternehmen zu unterstützen. Die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen verbessern die Ergebnisse für die Patienten, steigern die Qualität und Versorgung und senken die Gesamtkosten des Gesundheitswesens. Gemeinsam sind SHS und MESI in der Lage, einen echten Wandel im Gesundheitswesen voranzutreiben und dabei zu helfen, für mehr Patienten in Not etwas zu bewirken. Über MESI Medical MESI Medical ist ein innovatives Unternehmen, das sich für die Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Primärversorgung und darüber hinaus einsetzt. Mit ihrem Kernprodukt, dem MESI mTABLET, konnten sie eine neue Diagnosekategorie einführen: die prädiktive medizinische Bewertung. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus digitalen Diagnosemessungen, sofortiger Speicherung und Verfügbarkeit von Patientendaten, klinischen Support-Tools und klinischen KI-Empfehlungen auf einem einzigen Gerät. Durch die beträchtliche Expansion in den letzten Jahren sind die preisgekrönten Produkte von MESI nun in mehr als 50 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter: https://mesimedical.de Über SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 50 Mio. EUR. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 250m aufweist. Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf LinkedIn Pressekontakt:

Sarah Stelzer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstrasse 12

72072 Tübingen

sas@shs-capital.eu

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.