EQS-News: Wachsendes Interesse: Sportinvestment-Plattform Tradar erhält 4 Millionen Euro in neuer Finanzierungsrunde

Wachsendes Interesse: Sportinvestment-Plattform Tradar erhält 4 Millionen Euro in neuer Finanzierungsrunde



Zweite Finanzierungsrunde verdreifacht mit 4 Millionen Euro Investments der ersten Runde mit 1,3 Millionen Euro

Gesamtsumme der Finanzierung nun über 5 Millionen Euro

Tradar ist eine innovative App für Investments und Handel exklusiv lizenzierter Profifußballer Token München, 22. Juni 2023 – Tradar, der erste europäische Neo-Sports Broker, hat erfolgreich eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 4 Millionen Euro eingesammelt. Damit wurde der Wert der ersten Runde von 1,3 Millionen Euro verdreifacht. Diese jüngste Investition erhöht die Gesamtsumme der bisherigen Finanzierung seit Gründung des Unternehmens auf über 5 Millionen Euro. Das Investment wurde von einer Gruppe von Business Angels und Investoren aus der Fußball- und Sportbranche angeführt, was das wachsende Interesse an dieser innovativen Plattform verdeutlicht. Mit der App Tradar, entwickelt von MFC Labs, erhalten Fans die einzigartige Möglichkeit, in digitale Vermögenswerte in Form von Token zu investieren. Die App basiert auf der Blockchain-Technologie und bietet zusammen mit einem in Deutschland regulierten Wertpapierinstitut eine sichere und transparente Handelsplattform, auf der Fans in Echtzeit mit den Player Token handeln können. Jeder Token repräsentiert dabei einen Profifußballer von lizenzierten Partnervereinen. „Wir freuen uns über den großen Erfolg dieser Finanzierungsrunde, der das enorme Wachstumspotenzial von Tradar und das Vertrauen der Investoren in uns unterstreicht“, sagte Felix Schmidt, CEO von MFC Labs. „Die positive Resonanz der Investoren bestätigt unsere Vision, eine Plattform zu schaffen, die die Leidenschaft der Fans für Sport und Investitionsmöglichkeiten verbindet.“ Die Tradar-App befindet sich derzeit in einer Testphase, bei der bereits vier deutsche Bundesliga-Vereine in die Plattform integriert sind. Nutzer und Nutzerinnen können bereits Spieler Token von Bayer 04 Leverkusen, TSG Hoffenheim, FC Schalke 04 und VFL Wolfsburg erwerben. Weitere Profivereine aus Deutschland werden zum Beginn der Bundesliga-Saison 2023/2024 auf der Plattform verfügbar sein. Darüber hinaus plant Tradar, sein Angebot langfristig um internationale Vereine und andere Sportarten neben Fußball zu erweitern. Dank der kontinuierlich positiven Entwicklungen und der soliden Finanzierung ist Tradar nun optimal positioniert, um den Markt der Sportinvestitionen weiter zu revolutionieren und Fans eine einzigartige Möglichkeit zu bieten, durch Investitionen in ihre Leidenschaft aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen. Pressekontakt presse@tradarsports.com Über MFC Labs Die MFC Labs GmbH ist ein Münchner Start-up, das 2021 von Felix Schmidt (CEO), Michael Ebermann (CGO) und Christian Dotterweich (CTO) gegründet wurde.

Mit seiner App Tradar bietet das Unternehmen sportbegeisterten Fans einen einfachen Zugang zu einer einzigartigen Handelsplattform für Sportinvestments über digitale Vermögenswerte in Form von Player Token. Jeder Token repräsentiert dabei einen lizenzierten Profifußballer. Tradar ist damit der erste Neo-Sports Broker in Europa.

