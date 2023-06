GNW-Adhoc: Accumulus Synergy ernennt Jacques Mascaro zum Verwaltungsratsvorsitzenden

^BURLINGAME, Kalifornien, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy

(?Accumulus"), eine gemeinnützige Handelsvereinigung, die sich mit dem globalen Bedarf an digitaler Transformation im Ökosystem der Biowissenschaften und der Regulierung befasst, hat heute die Ernennung von Jacques Mascaro zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats (der ?Verwaltungsrat") bekanntgegeben. Jacques Mascaro, Ph.D., MBA, Senior Vice President, Global Head of Oncology Regulatory Science, Strategy & Excellence bei AstraZeneca, bringt umfassende Erfahrung und Führungsqualitäten in diese Rolle ein. Dr. Mascaro verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der globalen Biowissenschaften, wo er Forschungs- und Entwicklungsfunktionen und andere Aufgabenbereiche wie Innovation, digitale Transformation, Vielfalt und Nachhaltigkeit abgedeckt hat. Er ist außerdem Mitglied zahlreicher Gruppen wie ESMO, ASCO, DIA, RAPS und der NY Academy of Sciences. Damit ist er bestens positioniert, um die Mission von Accumulus voranzutreiben, wichtige Therapien für Patienten auf der ganzen Welt zu beschleunigen. In seiner neuen Rolle als Verwaltungsratsvorsitzender wird Dr. Mascaro eng mit den anderen Verwaltungsratsmitgliedern und den Mitgliedern des leitenden Führungsteams von Accumulus zusammenarbeiten, um den anhaltenden Erfolg der Organisation zu gewährleisten. ?Während die Branche die Grenzen der Wissenschaft erweitert, ist es wichtig zu erkennen, dass die Interaktionen und der Informationsaustausch zwischen den Regulierungsbehörden und den regulierten Unternehmen relativ unverändert geblieben sind", so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus. ?Die Aufgabe von Accumulus, die Verfügbarkeit von Therapien für Patienten zu beschleunigen, ist zwingend notwendig und erfordert einen Paradigmenwechsel von einer dokumentenzentrierten Denkweise zu einem datengesteuerten Ansatz. Die Zusammenarbeit ist das Herzstück dieses Wandels, und als Ökosystem müssen wir uns weiterhin entschlossen dafür einsetzen, die Verzögerung bei der Arzneimittelversorgung für Patienten in aller Welt zu verringern. Ich freue mich darauf, in dieser neuen Funktion mit Herrn Mascaro und dem gesamten Verwaltungsrat zusammenzuarbeiten, um die Plattform von Accumulus zu demokratisieren und die digitale Transformation zu erreichen." Dr. Mascaro kommentiert dies wie folgt: ?Es ist mir eine Ehre, die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden von Accumulus zu übernehmen. In dem Jahr, seitdem ich dem Verwaltungsrat beigetreten bin, war ich immer wieder beeindruckt von der Vision und dem Engagement von Accumulus, in der Biowissenschaftsbranche durch regulatorische Innovationen und durch die Zusammenarbeit mit allen Interessengruppen weltweit etwas zu bewirken. In den letzten 30 Jahren hat sich unsere Arbeitsweise stark weiterentwickelt, aber die Fortschritte in den Bereichen Technologie und Sicherheit sowie die Erkenntnisse aus der COVID-19- Pandemie bieten uns eine neue Chance, die Art und Weise, wie wir Patienten auf der ganzen Welt innovative Arzneimittel zur Verfügung stellen, zu verändern." Diese Ernennung folgt auf den Rücktritt des Gründungsvorsitzenden, Jeremy Chadwick, Ph.D., von Takeda Pharmaceuticals. Accumulus möchte Dr. Chadwick für seinen vorbildlichen Einsatz von ganzem Herzen danken. Über Accumulus Synergy Accumulus Synergy ist ein gemeinnütziger Wirtschaftsverband, der sich im Namen der Branche für die globale Notwendigkeit der digitalen Transformation einsetzt. Um diesen Bedarf zu decken, entwickelt Accumulus eine neuartige Plattform für den Datenaustausch, um die Zusammenarbeit und Effizienz zwischen Biowissenschaftsorganisationen und Gesundheitsbehörden weltweit zu verbessern. Die Accumulus-Plattform zielt darauf ab, die Effizienz des Regulierungsprozesses zu verbessern, indem sie fortschrittliche Technologien, einschließlich Data Science und KI, sowie Tools für den sicheren Datenaustausch einsetzt, um die Patientensicherheit zu verbessern, die Innovationskosten zu senken und den Patienten letztlich schneller sichere und wirksame Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Accumulus arbeitet mit den wichtigsten Interessenvertretern im Ökosystem der Biowissenschaften und der Regulierung zusammen, um eine Plattform aufzubauen und zu erhalten, die die Anforderungen der Regulierungsbehörden, der Cybersicherheit und des Datenschutzes in den Bereichen Klinik, Sicherheit, Chemie und Herstellung sowie den Austausch und die Einreichung von Zulassungsunterlagen erfüllen soll. Zu den Sponsoren von Accumulus Synergy gehören Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi und Takeda. Weitere Informationen finden Sie unter www.accumulus.org. Pressekontakt: Allison Mari allison.mari@accumulus.org (mailto:allison.mari@accumulus.org) 540.907.6053 °