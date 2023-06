GNW-Adhoc: Novotech für den Biotech CRO Leadership Award 2023 ausgewählt

^BOSTON, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, im asiatisch-

pazifischen Raum ansässige Biotech-Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, wurde für den renommierten CRO Leadership Award 2023 ausgewählt, weil es die Erwartungen der Biotechnologie-Kunden in der Kategorie ?Kompatibilität" übertroffen hat. Die Auszeichnung wird offiziell bei der CRO Leadership Awards Ceremony 2023 am 27. Juni in Boston verliehen. Die globale Auszeichnung wird von den Biotech-Mediengruppen Clinical Leader und Life Science Leader verliehen, ?um den Leserinnen und Lesern ein genaues und zuverlässiges Kundenfeedback zu geben, das sie bei der Auswahl eines angesehenen CRO-Partners unterstützt." Die Auszeichnungen werden anhand von Daten des Forschungspartners ISR Reports ermittelt, der jährlich eine CRO Quality Benchmarking-Umfrage unter 46 Auftragsforschungsinstituten (CROs) durchführt, die anhand von mehr als 20 Leistungskennzahlen bewertet werden. Folgendes sagen die Veranstalter des Award: ?Die Befragten bewerten nur Unternehmen, mit denen sie in den letzten 18 Monaten an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet haben. Dieses Qualifikationsniveau stellt sicher, dass die Antworten auf einer tatsächlichen Zusammenarbeit mit CROs und klaren Erfahrungswerten beruhen." Dr. John Moller, CEO von Novotech, dankte dem Team von Clinical Leader und Life Science Leader sowie dem Datenpartner ISR Reports. ?Wir freuen uns sehr, dass diese CRO Leadership-Auszeichnung das Ergebnis einer Umfrage unter unseren weltweiten Kunden aus dem Bereich Biotechnologie ist. Wir sind begeistert vom positiven Feedback in der CRO Quality Benchmarking-Umfrage", sagte er. Er lobte das Novotech-Team in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum für die außergewöhnliche Kundenresonanz auf die CRO Quality Benchmarking- Umfrage. Dr. Moller sagte, es sei besonders wichtig, in der Kategorie ?Kompatibilität" für CRO Leadership ausgezeichnet zu werden. ?Dies steht im Einklang mit unserem Partnerschaftsmodell für Biotech-Kunden. Mit unserem erweiterten Dienstleistungsangebot in den USA und Europa, unserer Fachkompetenz in der Arzneimittelentwicklungsberatung und unserem schlanken Betriebsmodell sind wir im Bereich der klinischen Entwicklung ein bewährter Partner von Biotechnologieunternehmen - von der Präklinik bis hin zur Zulassung." Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat. Über Novotech Novotech-CRO.com (https://novotech-cro.com/) Novotech ist das führende CRO im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden aus der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im asiatisch- pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech hat weltweit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 34 Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen finden Sie unter https://novotech-cro.com/contact °