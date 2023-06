Litecoin Kurs steigt kräftig – Anleger hoffen auf Bitcoin-Spot-ETF

Die Hoffnung auf die erstmalige Zulassung eines physisch besicherten Bitcoin-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden könnte die jüngste Kursrallye weiter am Leben halten. Erstmals seit April war der Bitcoin (USD) am Mittwochabend wieder über die psychologisch bedeutende Marke von 30.000 Dollar geklettert. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von über 20 Prozent. Der Litecoin Kurs (USD) kann im gleichen Zeitraum um rund 18 Prozent auf rund 86 Dollar zulegen.

Spekulationen um Bitcoin-ETF in den USA nähren Kursfantasien

Dass der größte Vermögensverwalter der Welt einen derartigen Schritt wagt, lässt Anleger rund um den Globus hellhörig werden. BlackRock hatte in der vergangenen Woche einen entsprechenden Antrag eingereicht. Seitdem hat der Bitcoin um mehr als ein Fünftel an Wert zulegen können und auch Krypto-Werte aus den zweiten und dritten Reihen mit nach oben gezogen. Der Grund für den Kurssprung basiert überwiegend auf Spekulationen, dass BlackRock schon bald grünes Licht für einen Bitcoin-Spot-ETF erhalten könnte.