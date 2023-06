NASDAQ 100: Im Korrekturmodus

Seit Anfang dieser Woche bewegen sich die wichtigsten Indizes talwärts, nachdem in der abgelaufenen Woche noch frische Jahreshochs markiert werden konnten. So auch der NASDAQ 100 Index der an einer markanten Hürde aus dem abgelaufenen Jahr einen Pullback eingeleitet hat. Wo liegen nun Auffangpunkte?

Insbesondere die US-Notenbank verunsichert Investoren derzeit, FED-Chef Jerome Powell sieht nämlich die US-Politik noch nicht auf ihrem Höhepunkt angekommen, was weitere Zinssteigerungen in diesem Jahr impliziert.

Für den sensitiven NASDAQ 100 könnte dies nun eine gesunde Konsolidierung nach der Rallye der letzten Wochen bedeuten, Abschläge auf 14.550 Punkte und darunter den EMA 50 auf Wochenbasis bei 14.219 Punkten kämen jetzt nicht überraschend. Der Pullback könnte sogar auf das Ausbruchsniveau um 13.720 Punkten abwärts reichen, ehe wieder der aufgestaute Druck vollständig entwichen ist.

Auf der Oberseite blockierte dagegen der Horizontalwiderstand von 15.196 Punkten ein kurzzeitiges Weiterkommen des Barometers, erst nach Abschluss des Pullbacks dürfte der Index seine Rekordstände bei 16.764 Punkten aus Ende 2021 wieder ins Visier nehmen.