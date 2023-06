Ölpreise geben wieder nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil ihrer Aufschläge vom Vortag abgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,16 US-Dollar. Das waren 96 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 88 Cent auf 71,65 Dollar.

Belastet wurden die Rohölpreise vor allem durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Erdöl gehört zu den riskanteren Anlageklassen, die von einer schlechten Marktstimmung häufig mit nach unten gezogen werden. Etwas Unterstützung lieferte hingegen der schwächere US-Dollar. Wechselkurseffekte spielen am Erdölmarkt eine große Rolle, weil der Rohstoff überwiegend in Dollar gehandelt wird.

Schon seit einigen Wochen tun sich die Erdölpreise mit der Richtungssuche schwer. Es gibt belastende Faktoren wie Konjunktursorgen in den USA und China sowie stützende Entwicklungen wie ein geringeres Angebot, insbesondere aus Saudi-Arabien. Das hat dazu geführt, dass die Preise seit einigen Wochen in einer relativ engen Spanne etwas über 70 US-Dollar (Brent) beziehungsweise um die 70-Dollar-Marke herum (WTI) pendeln.

Am Donnerstagnachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Daten zu den Beständen an Rohöl und Ölprodukten wie Benzin. Die Zahlen werden wegen eines Feiertags in dieser Woche einen Tag später als üblich bekannt gegeben. In der Regel führen die Lagerdaten zu deutlichen Preisschwankungen am Markt, die aber oft nicht nachhaltig sind./bgf/jsl/stk