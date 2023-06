TESLA - Dieser Abverkauf kommt einen Tag zu spät

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 259,460 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Akte legte in den letzten Wochen und Monate bekanntermaßen eine massive Rally aufs Parkett. Noch am 06. Januar 2023 notierte der Wert im Tief bei 101,81 USD. Gestern markierte er eine Rallyhoch bei 276,99 USD. Danach kam es zu einem Abverkauf. Die Aktie gab um 5,46 % nach und bildete eine lange schwarze Tageskerze aus. Mit dieser Kerze und der langen weißen vom Dienstag bildete sich ein Bearish Engulfing Pattern und somit ein Verkaufssignal aus den Candlesticks.

In meinem Musterdepot Active Trading aus unserem redaktionellen Angebot stock3 trademate hatte ich schon am Dienstag mit einer entsprechenden Abwärtsbewegung gerechnet. Denn da klopfte die Aktie am Widerstandsbereich um 265 USD an. Allerdings durchbrach sie ihn zunächst noch.

Da ich im Depot wie immer mit einem hohen Hebel getradet habe, fiel dieser Schein in den K.O. Das ist alles andere als ein erfreuliches Ereignis, aber das gehört zu der Art von Trading, die ich in dem Depot pflege. Geht eine Idee auf, dann kann sie hohe Gewinne einfahren. So konnte ich im Depot jüngst mehrere Index-Trades deutlich im Plus abschließen. Am 13. Juni 2023 schloss ich zwei Trades auf den Dow Jones und den DAX mit einem Plus von 60,60 % und 32,12 %. Die Position im Dow wurde seit 09. Juni am frühen Abend und die Position im DAX von frühem Mittag bis späten Nachmittag gehalten. Am 15. Juni wurde ein Longtrade auf den Nasdaq 100 mit einem Plus von 65,51 % abgeschlossen. Dieser Trade wurde am 13. Juni gestartet. Aktuell laufen Short-Trades auf den Nasdaq 100 und den S&P 500. Die Restpositionen in den Trades liegen aktuell mit 116,30 % und 108,48 % im Plus.

Wenn man solche Ergebnisse in kurzfristigen Trades erzielen will, muss man auch bereit sein, den einen oder anderen Knock-Out in einem Schein hinzunehmen. Das ist nun leider bei Tesla passiert. Insgesamt läuft das Depot aber in den letzten Wochen sehr gut. Im bisherigen Juniverlauf wurden ca. 5R, also 5 Risikoeinheiten verdient. Das Depot steht zudem auf Allzeithoch.

Wie geht es mit Tesla weiter?

Die Tesla-Aktie hat gestern nach der Rally der letzten Wochen ein Verkaufssignal geliefert. Dieses Signal ist jetzt nicht stark genug, um einen Crash auszulösen. Da sollte man die Kirche schon im Dorf belassen. Aber eine mehrtägige Konsolidierung erscheint auch vor dem Hintergrund eines leicht konsolidierenden Marktes möglich. Ziel für eine solche Bewegung könnte das Aufwärtsgap vom 09. Juni 2023 zwischen 242,02 USD und 235,23 USD sein.

Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch auf ein neues Rallyhoch. Danach könnte der Wert zu einem Anstieg in Richtung des mittelfristigen Zielbereichs um 325,74 USD ansetzen.

Fazit: Die Tesla-Aktie könnte in den nächsten Tagen etwas zurücksetzen. Ein Ende der Rally der letzten Monate ist aber aktuell nicht in Sicht.

Tesla-Aktie

