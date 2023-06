Ukraine - Russland könnte Gas-Durchleitung nach Europa beenden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Laut dem ukrainischen Energieminister könnte Russland im kommenden Jahr einen der letzten Versorgungswege für russisches Erdgas nach Europa kappen.

Im kommenden Jahr läuft der Fünf-Jahres-Vertrag der Ukraine mit dem russischen Versorger Gazprom für die Durchleitung aus. Die Chancen auf eine Verlängerung der seit 2019 laufenden Vereinbarung sind seit dem Einmarsch Russlands in das Nachbarland gesunken.

In der "Financial Times" antwortete der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko am Donnerstag auf die Frage, ob die Ukraine bereit sei, das Abkommen neu zu verhandeln: "Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie das bilateral gehen soll." Die Ukraine bereite sich auf eine Kürzung der Gaslieferungen vor. Die Durchleitung von Erdgas durch die Ukraine macht laut "FT" fünf Prozent der europäischen Gesamtimporte aus.

Europa sei relativ gut vorbereitet auf weitere Kürzungen, sagte Galuschtschenko der Zeitung weiter, da es inzwischen den Verbrauch gesenkt habe und alternative Quellen für Gasimporte wie etwa in Form von verflüssigtem Erdgas (LNG) aufgetan habe.

