US-Währungshüter - Zinsen sollten bis zum Jahresende unverändert bleiben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Leitzinsen sollten nach Ansicht eines führenden US-Währungshüters bis zum Jahresende unverändert bleiben.

"Meine Grundlinie ist, dass wir für den Rest des Jahres auf diesem Niveau verharren sollten", sagte der Chef des US-Notenbankbezirks Atlanta, Raphael Bostic, am Mittwoch in einem Interview mit "Yahoo Finance". Mit einer Zinssenkung rechne er frühestens Ende 2024. In einer schriftlichen Ausführung hatte Bostic zuvor erklärt, dass eine erneute Anhebung der Zinssätze der US-Wirtschaft "unnötig Kraft entziehen" könnte.

US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet noch einen langen Kampf gegen die Inflation und signalisiert eine weitere Straffung der Geldpolitik. Es sei noch "ein langer Weg", bis das Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent erreicht werde, erklärte er am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Kongress. Auch wenn die Federal Reserve jüngst eine Pause eingelegt habe, so rechneten doch fast alle Mitglieder in dem für die Zinspolitik zuständigen Gremium damit, dass bis zum Jahresende weitere Anhebungen angemessen sein dürften. Investoren erwarten im allgemeinen eine weitere Zinserhöhung im Juli. Doch ob es darüber hinaus eine weitere Straffung geben wird, gilt am Finanzmarkt als unsicher.

(Bericht von Howard Schneider, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)