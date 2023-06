WDH/Studie: Rund jedes siebte deutsche Wirtschaftsunternehmen nutzt KI

(Im Titel ist ein Tippfehler korrigiert worden "siebte")

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Großteil der deutschen Wirtschaftsunternehmen findet den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wichtig für die Wirtschaft - doch nur 15 Prozent setzen die Technologie bisher ein. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Befragung unter 602 Wirtschaftsunternehmen, die der Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben hat. Bei der Frage, wann KI im eigenen Unternehmen eingesetzt werden sollte, blieben die Befragten zurückhaltend: Nur ein Viertel hofft auf den Einsatz der Technologie innerhalb der nächsten 10 Jahre. Ein knappes Drittel sieht in KI sogar eher ein Risiko als eine Chance für das eigene Unternehmen.

Der allgemeine Einsatz von Technologie wird dennoch für relevant befunden, wie die Studie zeigt. Fast 9 von 10 deutsche Unternehmen sehen eine erhebliche Bedeutung in der Nutzung von Technologie, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 76 Prozent beklagen dabei, dass deutsche Unternehmen Technologie zu wenig einsetzen würden. Etwa zwei Drittel der Befragten halten ihre Arbeitsstätte für Nachzügler bei der Digitalisierung.

"Die Unternehmen haben die Bedeutung der Digitalisierung für die eigene Zukunft erkannt. Sie wissen aber offenbar nicht, wie sie die Digitalisierung angehen sollen", sagte Ralf Wintergerst im Zuge der Präsentation ihrer Studie. Wenn die Digitalisierung im Wettbewerb so eine große Rolle spiele, müsse sie auch gefördert und darin investiert werden. Doch dies ist auch mit Hürden verbunden - die Studie zeigt, dass die Befragten besonders die Themen Datenschutz, Fachkräftemangel und Finanzierung als Hindernisse für die Digitalisierung in ihrem Unternehmen empfinden./mee/DP/jha