WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Juni 2023

(Klarstellung Uhrzeit: 17:00 rpt 17 Uhr USA: EIA Ölbericht)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Juni 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Messe München, Bilanz-Pressekonferenz 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Züblin, Hauptversammlung, Zürich 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung 13:00 NLD: Aegon, Kapitalmarkttag 20:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 05/23 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex im April 2023 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Pk) 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/23 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 05/23 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (vorab) 16:00 USA: Frühindikator 05/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/23 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum bevorstehenden EU-Rat; weitere Themen (u.a.): Verkürzung von Ersatzfreiheitsstrafen bei unbezahlten Geldbußen (Abstimmung), Verbot von Aroma-Tabak für Tabakerhitzer (Abstimmung), Mahnmal für die vom NS-Regime verfolgten Zeugen Jehovas (Abstimmung), begrenzte Ausweitung der Anbauflächen für Wein (Abstimmung), Unions-Antrag zur Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten +15.00 Aktuelle Stunde zu drohenden Kürzungen bei der Strukturförderung 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran 09:30 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe zur LNG-Leitung zwischen Wilhelmshaven und Etzel 09:30 DEU: Video-PK zu Studie über Arbeits- und Lohnstückkosten in Deutschland und der EU des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 09:35 DEU: Informelles Treffen des EU-Ministerrates für allgemeine Angelegenheiten (2. und letzter Tag) Thema sind u.a. Fragen im Zusammenhang mit der geplanten EU-Erweiterung und dem langfristigen EU-Haushalt + 15.00 Pk 10:30 DEU: Dekabank, "Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick" 11:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu einer Studie zu «Digitalisierung der Wirtschaft und KI» 11:00 DEU: Jahrestagung 2023 des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 14:00 DEU: Konferenz «Banken und Finanzmärkte im Dauerstress: Auf der Suche nach der "neuen Normalität"» Veranstalter sind die Deutsche Bundesbank und der «Aktionskreis Stabiles Geld». Als Redner bei der Konferenz werten u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland DEU: Ost-Ministerpräsidentenkonferenz in Chemnitz + 16.00 Pk mit Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Ost-Beauftragten Carsten Schneider und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als Vorsitzender der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz FRA: Internationaler Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt (bis 23.6.) Paris Das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron initiierte Treffen soll den Anstoß für den Aufbau eines solidarischen internationalen Finanzsystems geben. Eingeladen sind Vertreter aus über 100 Staaten, Deutschland wird von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten. + 09.00 Eröffnung mit Rede von Macron +10.30-19.00 Beratungen in sechs Arbeitsgruppen + 20.00 Arbeitsessen der Staatschefs GBR: Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine - Tag 2 CHN/HGK: Feiertag, Börse geschlossen

