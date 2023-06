WDH/WOCHENVORSCHAU: Termine bis 5. Juli 2023

(Klarstellung Uhrzeit am 22. Juni: 17:00 rpt 17:00 Uhr USA: EIA Ölbericht)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 5. Juli 2023

----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Messe München, Bilanz-Pressekonferenz 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Züblin, Hauptversammlung, Zürich 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung 13:00 NLD: Aegon, Kapitalmarkttag 20:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 05/23 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex im April 2023 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Pk) 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/23 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 05/23 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (vorab) 16:00 USA: Frühindikator 05/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/23 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum bevorstehenden EU-Rat; weitere Themen (u.a.): Verkürzung von Ersatzfreiheitsstrafen bei unbezahlten Geldbußen (Abstimmung), Verbot von Aroma-Tabak für Tabakerhitzer (Abstimmung), Mahnmal für die vom NS-Regime verfolgten Zeugen Jehovas (Abstimmung), begrenzte Ausweitung der Anbauflächen für Wein (Abstimmung), Unions-Antrag zur Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten +15.00 Aktuelle Stunde zu drohenden Kürzungen bei der Strukturförderung 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran 09:30 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe zur LNG-Leitung zwischen Wilhelmshaven und Etzel 09:30 DEU: Video-PK zu Studie über Arbeits- und Lohnstückkosten in Deutschland und der EU des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 09:35 DEU: Informelles Treffen des EU-Ministerrates für allgemeine Angelegenheiten (2. und letzter Tag) Thema sind u.a. Fragen im Zusammenhang mit der geplanten EU-Erweiterung und dem langfristigen EU-Haushalt + 15.00 Pk 10:30 DEU: Dekabank, "Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick" 11:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu einer Studie zu «Digitalisierung der Wirtschaft und KI» 11:00 DEU: Jahrestagung 2023 des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 14:00 DEU: Konferenz «Banken und Finanzmärkte im Dauerstress: Auf der Suche nach der "neuen Normalität"» Veranstalter sind die Deutsche Bundesbank und der «Aktionskreis Stabiles Geld». Als Redner bei der Konferenz werten u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland DEU: Ost-Ministerpräsidentenkonferenz in Chemnitz + 16.00 Pk mit Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Ost-Beauftragten Carsten Schneider und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als Vorsitzender der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz FRA: Internationaler Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt (bis 23.6.) Paris Das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron initiierte Treffen soll den Anstoß für den Aufbau eines solidarischen internationalen Finanzsystems geben. Eingeladen sind Vertreter aus über 100 Staaten, Deutschland wird von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten. + 09.00 Eröffnung mit Rede von Macron +10.30-19.00 Beratungen in sechs Arbeitsgruppen + 20.00 Arbeitsessen der Staatschefs GBR: Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine - Tag 2 CHN/HGK: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AB Foods, Q3-Umsatz 10:00 AUT: ams-Osram, Hauptversammlung 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/23 06:30 NLD: BIP Q 1/23 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 04/23 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q1/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/23 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/23 09:00 ESP: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/23 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Pllen EUR: Fitch Ratingergebnis Polen, Zypern, Ukraine SONSTIGE TERMINE 09:00 FRA: Abschluss Internationaler Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran DEU: Abschluss internationales Luftwaffen-Manöver «Air Defender 2023» + 09.30-12.30 Abschlusszeremonie mit Ergebnisvorstellung und Pk HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: AB Foods, Q3 Trading Update 12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 05/23 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 06/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/23 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: "Diesel-Senat" des BGH urteilt zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen 18:30 EUR: Europäische Zentralbank: Notenbankkonferenz (bis 28.06.) EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1.Tag) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung, Dresden 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung, München 14:00 USA: Delta Air Lines, Investor Day 15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung FRA: Accor, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (endgültig) 08:00 FIN: Handelsbilanz 04/23 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 05/23 08:00 SWE: Erzeugerpreise 05/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Europäische Zentralbank: Notenbankkonferenz Mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die komplette Konferenz wird per Videostream auf der EZB-Website übertragen. 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Bauernverband vor dem Deutschen Bauerntag in Münster (28.-29. Juni) 11:30 DEU: BGH verhandelt darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will DEU: Nachhaltigkeitsgipfel der «Süddeutschen Zeitung» mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten EUR: Treffen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei (2.Tag) DEU: Automatica 2023 - Messe für Robotik und Automation ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Bayer, Research and Development Day 10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung, Stuttgart 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung, Luxemburg 13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung, Gießen 13:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung, Luxemburg 22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen DEU: Deutsche Börse, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 05/23 10:00 ITA: Erzeugerpreise 05/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 12:30 DEU: Deutscher Bauerntag, Münster BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Gesetzesvorschlag für digitalen Euro vor, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung, Pfedelbach 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 10:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 11:00 DEU: Creditreform, Insolvenzen 1. Halbjahr 2023 15:00 FRA: Sanofi, Investor Day 22:00 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 06/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden DEU: International Cannabis Business Conference, Berlin Jährliches Branchentreffen der Cannabiswirtschaft - 1040 Diskussion mit Gesundheitspolitikern des Bundestages über den Stand der Cannabis-Legalisierung in Deutschland 09:00 DEU: Deutscher Bauerntag, Münster + 08.30 Junglandwirt:innen-Treff «Agri-Photovoltaik - Power von Sonne und boden + 09.05 Video-Grußbotschaft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 09.25 Rede NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) + 10.15 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) 09:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu Besuch bei Chemieproduzenten BASF in Schwarzheide, Schwarzheide + Einweihung einer Anlage für Kathodenmaterialien und Start der neuen Batterierecyclinganlage + 10.00 Pressegespräch mit dem BASF Management BEL: EU-Gipfel 1. Tag, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: ProSiebenSat.1 Hauptversammlung (online), Unterföhring DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 06/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 05/23 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 08:00 GBR: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (endgültig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (endgültig) 08:00 DNK: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 05/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer Juni 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 05/23 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 04/23 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/23 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Energieversorgungsunternehmen MVV Energie nimmt Biomasse-Dampferzeugungsanlage in Betrieb, Mannheim 10:00 DEU: BGH verhandelt über Aufklärungspflichten des Immobilienverkäufers im Rahmen einer sogenannten Due Diligence, Karlsruhe BEL: EU-Gipfel 2. und letzter Tag, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Mai 2023 ESP: Repsol, Q2-Umsatz USA: Pkw-Absatz 06/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/23 02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 08:30 CHE: BFS Landesindex der Konsumentenpreise 06/23 09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt Euro Finance Summit» erwartet werden als Redner u.a. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann, Frankfurt 09:30 DEU: Beginn Berufungsverfahren gegen Impfstoffhersteller wegen Schadenersatzes, Bamberg Die Klägerin will vom Impfstoffhersteller Astrazeneca Schadenersatz nach einem angeblichen Impfschaden. 10:00 DEU: Pressegespräch Förderbank KfW zur Entwicklungsfinanzierung, Frankfurt/M. 16:30 DEU: Empfang Deutsche Börse zum 35. Dax-Geburtstag, Frankfurt/M. Erster Handelstag des Deutschen Aktienindex (Dax) war der 1. Juli 1988. Anlässlich des Jubiläums wird Deutsche-Börse-Vorstand Stephan Leithner auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse die Schlussglocke läuten. 19:00 DEU: Forum IAA - Mobilität im Umbruch mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Patrick Fruth (TÜV Süd), Clemens Baumgärtner (Wirtschaftsreferent München), Hans Hammer (Wirtschaftsbeirat Bayern) 15:00 ARG: Mercosur-Gipfel, Puerto Iguazú Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur aus Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Thema dürfte unter anderem das Freihandelsabkommen mit der EU sein. ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung, Filderstadt 10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung, Berlin 10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung, Blaubeuren 11:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung, Erfurt TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 05/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 280 000 Beschäftigen im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Leipzig 11:00 DEU: Konferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zum Thema Versicherungsregulierung, Berlin 15:00 ARG: Mercosur-Gipfel, Puerto Iguazú ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, Hauptversammlung, Berlin 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Ahold Delhaize, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zisnentscheid 02:30 JPN: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 05/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 05/23 09:15 ESP: PMI Dienste 06/23 09:45 ITA: PMI Dienste 06/23 09:50 FRA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/23 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (endgültig) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll vom 14.6.23 SONSTIGE TERMINE DEU: L-Bank-Wirtschaftsforum, Offenburg Diesjähriger Gastredner ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und langjährige Diplomat Botschafter Christoph Heusgen. Er wird zum Thema «Neue Weltordnung - das Konzept von West gegen Ost hat ausgedient» sprechen. 08:30 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog», Frankfurt U.a. mit Reden von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch und Bafin-Präsident Mark Branson 11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2023, Dresden 17:00 DEU: «Eurobörsentag 2023» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt U.a. mit Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book ----------------------------------------------------------------------------------------

