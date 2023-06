Abschluss von Übung 'Air Defender 2023' - Luftwaffe zieht Bilanz

JAGEL (dpa-AFX) - Zum Abschluss des Großmanövers "Air Defender 2023" will die Luftwaffe am Freitag Bilanz ziehen. Inspekteur Ingo Gerhartz wird auf dem Militärflughafen in Jagel (Schleswig-Holstein) über Erkenntnisse aus dem Übungsbetrieb berichten und erklären, welche Schlüsse die Teilnehmer daraus ziehen. Der letzte Flug sollte noch am Donnerstagabend absolviert werden.

"Air Defender 2023" war die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato und wurde unter deutscher Führung organisiert. Es nahmen 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und etwa 10 000 Soldaten teil. Mit einem fiktiven Szenario wurde im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses reagiert und dabei bereits vom Gegner besetzte Gebiete zurückerobert./cn/DP/jha