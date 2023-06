Alphabet Class C - Es wird etwas passieren!

Traderinnen und Trader lieben solche Niveaus, wie sie sich derzeit bei der Alphabet-Aktie identifizieren lassen. Gemeint ist der Widerstandsbereich bei rund 125 USD, mit dem sich der Technologietitel nun seit insgesamt sechs Wochen auseinandersetzt, und der im vergangenen Jahr gleichzeitig als Nackenzone der damaligen Topbildung fungierte (siehe Chart). Während ein Sprung über diese Hürde die 2022er-Korrektur endgültig vergessen machen würde, droht bei einem Abgleiten unter die letzten Wochentiefs bei 120 USD eine neue Abwärtsbewegung. Gerade in dieser besonderen „make or break“-Konstellation liegt der Charme der aktuellen Chartsituation. Auf der Indikatorenseite überwiegen dagegen weiter die konstruktiven Signale. Hervorheben möchten wir den MACD, der auf Monatsbasis an einem neuen Einstiegssignal arbeitet. In dieser hohen Zeitebene ist die Relative Stärke nach Levy bereits einen Schritt weiter, denn sie notiert bereits wieder über dem Schwellenwert von 1. Die im Bereich der o. g. Schlüsselmarken ausgeprägten Wochenkerzen signalisieren zudem eine gewisse aufgestaute Bewegungsdynamik. Entsprechend können sich sowohl die Bullen als auch die Bären mit den angegebenen Triggermarken auf die Lauer legen.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

