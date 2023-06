Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg nach Unwetter gesperrt

BERLIN (dpa-AFX) - Das Unwetter hat den Zugverkehr auch am frühen Freitagmorgen beeinträchtigt. Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg sei weiterhin gesperrt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Demnach werden die Züge über Stendal umgeleitet und verspäten sich um etwa eine Stunde. Bundesweit kam es in der Nacht aufgrund von Unwetterschäden zu Verspätungen und Zugausfällen, wie es auf der Internetseite des Unternehmens heißt. Mehrere Strecken in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden gesperrt. Für gestrandete Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn am Donnerstagabend in mehreren deutschen Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung gestellt./brö/DP/zb