Daly (Fed) - Noch zwei Zinsschritte 2023 derzeit "sehr vernünftige Projektion"

San Francisco (Reuters) - Trotz der jüngsten Pause kann die US-Notenbank Fed laut der Währungshüterin Mary Daly durchaus noch einige Zinsschritte gehen.

Zwei weitere in diesem Jahr im Umfang von jeweils einem viertel Prozentpunkt seien derzeit eine "sehr vernünftige Projektion", sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Allerdings sei noch keine Entscheidung darüber gefallen. "Im Moment verfehlen wir unser Preisstabilitätsziel wirklich, und dieser Fehlschlag ist nicht trivial", sagte Daly mit Blick auf die von der Fed angestrebte Teuerungsrate von 2,0 Prozent. Zuletzt lag die Inflation in den USA mit 4,0 Prozent doppelt so hoch.

"Möglicherweise sind weitere Straffungen erforderlich, um die Wirtschaft nachhaltig wieder ins Gleichgewicht zu bringen", sagte die Notenbankerin. Doch hänge dies von der Datenlage ab. Auch US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst betont, nach zehn Zinserhöhungen in den USA sei noch Spielraum nach oben. Vor einem Ausschuss im US-Senat verwies er auf das Meinungsbild in dem für die Zinspolitik zuständigen Offenmarktausschuss (FOMC) der Zentralbank. Eine breite Mehrheit sehe es als angemessen an, die Zinsen dieses Jahr weiter zu erhöhen: "Vielleicht sogar zwei Mal", fügte er hinzu.

Investoren gehen davon aus, dass im Juli ein nächster Schritt nach oben folgen wird, nachdem die Fed am 14. Juni eine Pause eingelegt und den Leitzins in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent gelassen hatte. US-Notenbankdirektorin Michelle Bowman machte deutlich, dass sie mehrere Schritte nach oben sehen möchte. Die Fed habe zwar Fortschritte bei der Eindämmung des Preisauftriebs gemacht. Aber das Inflationsniveau sei noch immer "inakzeptabel hoch".

