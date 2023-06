Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Donnerstag war er belastet von Zinssorgen unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten gefallen und schloss 0,2 Prozent schwächer bei 15.988,16 Zählern. Auch an der Wall Street zeigten sich die Investoren verhalten. Nur der technologielastige Nasdaq verbuchte dank Kursgewinnen bei Apple und Amazon größere Aufschläge. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hatte an seinem Zinserhöhungskurs festgehalten und Spekulationen von Investoren auf baldige Lockerungen eine Absage erteilt.

Zum Wochenschluss stehen die Einkaufsmanagerindizes der Euro-Zone im Fokus der Anleger. Zudem kommt der erste Börsengang in Deutschland seit fast einem halben Jahr in Fahrt. Der Börsenprospekt von Thyssenkrupp Nucera wird erwartet, der Wasserstoff-Tochter von ThyssenkruppTKAG.DE (66 Prozent) und der italienischen De Nora. Bei den deutschen Unternehmen legt die Hornbach Holding Zahlen vor.

Für Gesprächsstoff dürfte auch Siemens Energy sorgen. Beim Windanlagenbauer Siemens Gamesa drohen milliardenschwere Sonderbelastungen wegen hoher Ausfallraten von Windturbinen-Teilen. Siemens Energy zieht deshalb seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zurück.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.988,16

Dax-Future

15.989,00

EuroStoxx50

4.304,47

EuroStoxx50-Future

4.302,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.946,71 +0,0 Prozent

Nasdaq

13.630,61 +1,0 Prozent

S&P 500

4.381,89 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

32.601,17 -2,0 Prozent

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

18.845,04 -1,9 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)