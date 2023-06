Devisen: Euro fällt in Richtung 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitagmorgen weiter nachgegeben und ist in Richtung 1,09 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0930 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro zunächst über die Marke von 1,10 Dollar gestiegen, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage lässt Rückschlüsse auf die konjunkturelle Lage im Währungsraum zu. Auch in den USA werden die Indikatoren erwartet, dort wird aber die Kennzahl des ISM-Instituts wesentlich stärker beachtet. Diese wird aber etwas später im jeweiligen Monat veröffentlicht./bgf/tih